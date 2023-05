El análisis de los carteles a la presidencia de Madrid

3 Se lee en minutos



Sí, solo ha pasado una semana desde que empezó oficialmente la campaña electoral y a todos nos parece que han transcurrido siglos desde entonces. Pero lejos de escuchar promesas que parten con el sello de incumplidas es mucho más entretenido observar cómo se presentan. Aquí va la segunda parte de análisis no verbal de los carteles electorales, esta vez dedicada a los candidatos a presidir la Comunidad de Madrid. Venga, ya solo nos quedan 10 días para que empiecen con la precampaña de las generales de diciembre. ¡Suerte!

PP

Emulando la estrategia cromática de sus dos antecesoras en el cargo (Aguirre y Cifuentes), Isabel Díaz Ayuso sabe cuándo ataviarse de rojo (americana y top) y blanco (fondo) para representar los colores de la enseña madrileña. Es una buena manera de protegerse de las críticas porque si te vistes de bandera siempre puedes decir que no te atacan a ti si no que van en contra de Madrid... Ya en azul PP, el lema de campaña anuncia que la candidata popular tiene "ganas". Aunque en el cartel no se antoja tan pegadizo como la cancioncilla creada para la campaña ("Ganas, ganas de Madrid, tú ganas..." y el chasquido de dedos); la grafía de la A que coincide con la de Ayuso (ya usada en el cartel de hace dos años) está bien resuelto. Aunque mire al frente (presente), su cuerpo está girado a la derecha (pasado). Postura conservadora, ¿qué quieren?

Más Madrid

Además de ser el color de la esperanza, el medio ambiente y de Más Madrid, la tonalidad de verde que tiñe el fondo y la camiseta de Mónica García nos recuerda su profesión (médica) y una de sus máximas cruzadas: defender la sanidad pública. Aunque no aparece su apellido y se quedan sólo con su nombre (Mónica) para anotar cercanía (de tú a tú), el retrato de la candidata lo pisa, y en cambio "presidenta" pasa por delante (antes el futuro cargo que la persona). Sus rasgos faciales son duros y si bien sonríe con los ojos, la mueca de la boca es tensa y no consigue suavizar su imagen (prueben a tapar la boca y luego hagan lo mismo con los ojos, verán que cada gesto va por su cuenta). El peinado de su melena en plan señora es excesivo para cualquiera, pero más para ella que aboga por la naturalidad.

PSM

Se cargaron a Ángel Gabilondo por aburrido y soso (léase porque su equipo no supo vender a un hombre educado, formado y que era un señor) y ponen a Juan Lobato con el ego presidencial de Pedro Sánchez en formato Hacendado y con las cejas de Zapatero... Lobato es el único aspirante varón a la presidencia de la Comunidad de Madrid el 28M. Pero si con eso pretendían los socialistas diferenciarse, va a ser que no. Hasta él mismo lo debe intuir porque ese apretar el labio con cara de resignación dice mucho. Tranquilo, Lobato, "Madrid da para tod@s". Algo caerá.

VOX

Por lo que sea, han reciclado el fondo del cartel de las elecciones de 2021. Así como el verde puede transmitir esperanza, naturaleza, ciencia...; si cambias el tono modificas también el significado. Y el verde empleado por Vox es evidente que no es el de Más Mádrid, sólo faltaría. A veces es más militar y a veces, como en este cartel, es más contaminación, veneno o la tez de la Bruja mala del Oeste. Rocío Monasterio con el rostro despejado por una coleta sonríe mirando al centro (presente); pero a diferencia de Ayuso su cuerpo se dirige hacia su izquierda (futuro). Porque puede que la ultraderecha sea mala, pero en estrategia comunicativa no son tan tontos como algunos piensan.

Podemos

¿Es de Podemos? Fondo morado. ¿Es feminista? Blusa malva. Para qué complicarse más la existencia pensaron en Podemos... Pero si rascas (y no hace falta ser arqueólogo, solo buscar "blusa malva mujer" en Google) te das cuenta que Alejandra Jacinto aparece con una prenda de Mango. Y aunque Podemos casi siempre ataque a Inditex y a Amancio Ortega por ser el más poderoso representante del imperio 'fast fashion', Isak Andic y la firma catalana 'low cost' tampoco cumple con los principios ecosocialistas que desde hace décadas la izquierda supuestamente abrazó. Pero así se presenta la formación morada: critica una cosa y luego, cuando le conviene, la luce. "Valentía para transformar", reza el cartel de Jacinto. Estéticamente, ni que lo jure...