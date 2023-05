Cambiar de bando, cambiar de vida

4 Se lee en minutos



El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, interviene en un acto en Mondragón, este domingo 14 de mayo. / JAVI COLMENERO / EUROPA PRESS

El peor momento de mi vida como periodista fue mi peor momento como editor, el oficio que tuve antes de volver a este, que es el oficio de mi vida. Como editor tuve que trabajar para muchos escritores, o que eran accidentalmente escritores.

Una de las figuras que tuve que tratar en función de esa facción accidental de mi biografía fue Margaret Thatcher, que ya no era primera ministra del Reino Unido, pero sí era aún un ejemplo de eficacia verbal y genuina inteligencia derechista. Había publicado sus memorias y nosotros las habíamos comprado para Aguilar, que era uno de los sellos del Grupo Prisa, entonces Santillana y ahora Random House. Le hizo una espléndida entrevista Rosa Montero, que estuvo con ella, mientras yo esperaba fuera como dos horas.

Otro de los personajes de la vida británica al que trajimos a hablar de sí mismo, porque publicaba también sus memorias con nosotros, fue Gerry Adams, que había sido uno de los grandes referentes del IRA, el ejército que tanto mató en Irlanda del Norte. Él había escrito también sus memorias, una vez acabada la ira de la IRA y tras las negociaciones que juntaron al obispo Paysley con los que habían sido sus ultraenemigos.

Uno de esos ultraenemigos, por cierto, es parte de una película extraordinaria sobre lo que supuso ponerse de acuerdo unos con otros. Yo la vi emocionado porque mi vida ha sido siempre, al contrario que la realidad tantas veces, una búsqueda por que unos y otros se encuentren, desde la maldad o el odio, en el abrazo y la reconciliación.

Con Margaret Thatcher, naturalmente, hubo poco problema, porque todo el mundo (del lado conservador de la vida) quería sentarse con ella a entrevistarla o a cenar. A ella le encantaba cenar, porque también adoraba el whisky y éste es mejor de noche.

Con Adams las cosas eran más difíciles, pues entre nosotros seguía ETA revolviendo el estómago de la democracia, y la gente asociaba, con razón, aquella barbarie irlandesa con la del norte español, aunque era evidente que allí se había acabado el terrorismo, en virtud de acuerdos de los que ahora se cumplen 25 años, y aquí ETA seguía su camino oscuro y negro de asesinatos y demás tropelías.

Pero aquí estaba Adams para hablar del camino a la paz, y en función de eso lo habíamos traído. Un periodista, y también analista internacional de aquellas tropelías del norte de Irlanda, quiso estar en la conferencia de prensa que sostuvimos. Como representante de la editorial pasé un rato horrible, pues yo soy de esencia cobarde y no me gusta que la gente llegue a broncos desencuentros verbales. Adams, por supuesto, era más fuerte que yo y sorteó las preguntas con enorme dignidad y respeto, como su contrincante, por cierto, aunque confieso que a veces me dio la impresión de que aquello parecía que iba a acabar al menos en la mitad de una tragedia.

En España se está viviendo una circunstancia que me retrotrae a aquellos tiempos. ETA dejó de matar, muchos de sus asesinos han cumplido ya sus penas, y ha habido ahora un intento de recuperarlos para la vida en paz. Y, como decía Francisco Candel en uno de sus primeros libros, ¡Dios la que se armó!

Hasta quienes, en sus circunscripciones electorales, siendo de derechas, han pactado con Bildu en el inmediato pasado, una vez rota ETA gracias al Estado español (y gracias a Rubalcaba, por ejemplo), han levantado la voz contra la posibilidad de que los antiguos etarras, cumplidas sus penas, se integren en la disputa electoral.

El malestar sucesivo, en la derecha y en la izquierda nacionales, ha dado de sí el desistimiento de la dirección de Bildu de la proclamación de esas candidaturas. Muchos, de la izquierda moderada e incluso de la derecha más centrista, han dado la bienvenida a esta decisión que pone fuera de juego a los que tienen delitos de sangre, imperdonables para el alma, pero retirados por la ley de los hombres que hacen las leyes.

Noticias relacionadas

¿Cuándo terminará esta situación según la cual nada puede acabarse nunca si un lado del tablero no se siente feliz ni siquiera con lo que un día fue aprobado por los que ahora, olvidados de su propio pasado, alzan la voz incluso contra los que nunca mataron a nadie?

Sé que lo que dejo escrito es políticamente incorrecto. Pero es que a veces la vida es políticamente incorrecta, y nos la tragamos según quien esté en el lado que no le parece mal a la historia. Aunque ésta duela, siempre que el dolor les sea indiferente.