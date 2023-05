Primer round

3 Se lee en minutos



Pedro Sánchez bebe agua ante Alberto Núñez Feijóo en el Senado. / JOSÉ LUIS ROCA

Cuando Vox anunció la presentación de una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que a la postre sólo sirvió para alimentar el ego de Ramón Tamames, el PP buscó como argumento para oponerse a la iniciativa que la verdadera moción de censura al Ejecutivo del PSOE y Podemos la protagonizarían los ciudadanos en las urnas el 28 de mayo. Génova convertía así las elecciones locales y autonómicas de dentro de dos semanas en un remedo de primera vuelta de los comicios generales que, previsiblemente, convocará Sánchez para el primer domingo de diciembre. Eran meses, a finales del año pasado, en los que a Feijóo le sonreían las encuestas y en la cúpula del PP albergaban la confianza de poderle morder con fuerza al PSOE en su poder territorial.

Con el paso de las semanas, Feijóo ha aparecido estancado en las encuestas, sobre todo porque Vox mantiene un suelo de votantes muy robusto fortalecido además tras la pintoresca moción censura del mes de marzo, y los barones del PSOE están demostrando una resiliencia a prueba incluso de la mala imagen que parece tener el presidente Sánchez en algunos territorios. Las cuatro grandes regiones en juego el 28-M, Comunitat Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura, podrían mantener el color rojo en el mapa de la noche electoral, y además el PSOE tiene serias opciones de sujetar Sevilla y recuperar Barcelona.

Ante este panorama, en Moncloa parecen haber olido sangre, de Feijóo, se entiende, y Sánchez se ha erigido en el candidato oficioso a cada uno de los 8.131 municipios españoles y a la presidencia de las 12 regiones y dos ciudades autónomas en juego el último domingo de mayo. El presidente del Gobierno ha aceptado el reto que le ofrecía el líder de la oposición y las del 28-M serán mucho más que unos comicios locales.

Se suele afirmar que estas elecciones anticipan el resultado de las generales cuando se celebran con pocos meses de diferencia, pero el análisis histórico de los resultados en unas y otras no lo corroboran. En 1995, por ejemplo, el PSOE quedó muy por detrás del PP y un año después Aznar necesitó ir a Barcelona a prometerle a Pujol el fin de la mili obligatoria y que los Mossos sustituyeran a la Guardia Civil en las carreteras catalanas para que CiU le hiciera presidente. Apenas cuatro años después, pasó al revés. En las municipales de 1999, socialistas y populares empataron y Aznar consiguió su histórica mayoría absoluta al año siguiente. Y un último ejemplo, en 2007 el PP superó en las elecciones locales al PSOE y en 2008, Zapatero ganó con mayor solvencia que cuatro años antes.

Noticias relacionadas

Aun así, los dos líderes parecen haber interiorizado que para llegar con posibilidades al examen final de diciembre tienen que sacar buena nota en el parcial de mayo. Y por ello protagonizarán un sinfín de actos por todo el territorio en los próximos quince días. Tanto Sánchez como Feijóo, además, necesitan reivindicarse ante sus propios barones para que no haya dudas cuando se acerquen las generales. Sánchez, porque una parte de sus presidentes autonómicos abominan de su Gobierno y de sus políticas, en público y en privado, y no puede dejar que parezca que el PSOE obtiene un buen resultado pese a él. Y Feijóo, porque todavía no ha pasado la reválida de las urnas a nivel nacional, y la sombra de Díaz Ayuso a caballo de una eventual mayoría absoluta en Madrid puede ser muy alargada.

Esto no es el salvaje oeste. La noche del 28-M no quedará en pie sólo uno de ellos, pero el objetivo de ambos es que las heridas que sufra el otro lleguen sin cicatrizar a diciembre.