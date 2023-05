La primera libertad de todas

5 Se lee en minutos



Redacción de ’El Periódico de España’. / ALBA VIGARAY

Hoy, 3 de mayo, se cumple el trigésimo aniversario de la declaración en 1993 del Día Mundial de la Libertad de Prensa por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la previa recomendación de la Conferencia General de la UNESCO. Se enfatizaba así el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que consagra la libertad de expresión como un derecho fundamental: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".

Este pasado sábado, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, bromeaba con su edad en la cena de corresponsales, de confraternidad entre la prensa y el primer mandatario americano, menospreciada por Trump. Presionado por su provecta edad, el líder de la primera democracia de la tierra hablaba en broma de "su amigo" el constitucionalista James —Jimmy— Madison, y de las 12 enmiendas que aquel ilustre padre de la patria presentó en 1789, que también fue el año mágico de la Revolución Francesa.

La primera enmienda garantizaba, y hoy continúa haciéndolo, que el Congreso no puede crear ninguna ley que establezca una religión oficial o prohibir el libre ejercicio de una religión en particular. Esta enmienda protege la libertad de expresión, de prensa, de reunión, y el derecho de solicitar al gobierno compensación por agravios. Aquella norma encabezaba la que hoy conocemos como la Carta de Derechos Humanos, que sería después base de los códigos modernos.

Cuando todavía está reciente el escándalo de la cadena FOX, propiedad de Rupert Murdoch, que canalizó los principales bulos lanzados por Trump —y que ahora ha despedido a su presentador estrella Tucker Carlson, después de aceptar pagar 787,5 millones de dólares y de reconocer haber mentido en su cobertura de las elecciones de 2020 para evitar ir a un juicio en el que se arriesgaba a una condena mayor—, el demócrata Biden manifestaba textualmente: “El periodismo no es un crimen” […] “Estamos aquí para enviar un mensaje al país y, francamente, al mundo: La prensa libre es un pilar, quizá el gran pilar, de una sociedad libre, no el enemigo”.

La proliferación de flujos informativos ha facilitado la difusión de bulos, al tiempo que restaba visibilidad a los medios que han cumplido con su deber ético y profesional

Aunque todos los derechos civiles tienen sus límites, la libertad de expresión ha adquirido con el tiempo una preponderancia indudable ya que sin ella, y sin la información que alcance a toda la ciudadanía, el pueblo soberano no puede tomar decisiones bien fundadas. La violación de este derecho o la proliferación de mentiras y tergiversaciones —las fake news— desarma la representación política ya que el ciudadano no dispone de suficientes elementos de juicio para emitir una decisión cabal. Por eso, los poderes autoritarios se esfuerzan en controlar la información. En nuestra España, Larra (1809-1837) lo dejó escrito con su mano maestra en un artículo de 29 de agosto de 1836: "Habla la Reina y se hace lenguas de la libertad de imprenta; hablan los ministros y para ellos no hay altar donde ponerla... y hablo yo y digo: ¿quién diantres impide que se establezca? Alguno hay que habla de mala fe, y debe ser el pueblo, los estamentos y los periódicos, porque en cuanto al Gobierno, ¿cómo dudar de él, ¡cáspita!, siendo tan patriota?".

La libertad de prensa es en definitiva la herramienta fundamental de la libertad de expresión e información de los ciudadanos, sin la cual la representación y la participación son meras entelequias. Hoy se acepta casi unánimemente que la victoria de Trump sobre Hillary Clinton en 2016 se debió básicamente a la feroz campaña mediática, basada en mentiras muy burdas y llevada a cabo por la empresa británica Cambridge Analytica, contra la candidata demócrata, que tuvo que soportar con impotencia acusaciones tan viles como la de haber cometido graves delitos. Si a esta desfachatez se añade la evidencia de que Rusia colaboró con Trump en la divulgación global de los mensajes mendaces, se entenderá el riesgo que ha corrido la democracia a manos de sus enemigos. Y la misma argumentación puede aplicarse a la decisión británica del Brexit, también en 2016, que los votantes adoptaron tras recibir grandes dosis de información sesgada y maliciosa.

Noticias relacionadas

Todo esto ha sucedido en pleno declive del sistema informativo mundial, muy afectado por la reconversión impulsada por la digitalización y la irrupción de Internet. La proliferación de flujos informativos ha facilitado la difusión de bulos, al tiempo que restaba visibilidad a los medios que han cumplido con su deber ético y profesional de servir con lealtad al derecho de información de sus clientes. Porque la prensa, en sentido amplio, juega un papel eminente en la buena marcha del sistema político demoliberal ya que corre a su cargo nada menos que la transparencia del poder. Claude Julien, director electo de Le Monde, manifestó en1980, apenas en los albores de la globalización, la esencia de aquel compromiso: "Las verdades del poder, poder del Estado, poder de los partidos de oposición, poder del dinero, poder de los que orientan y deciden, no pueden ser las verdades del periodista. El que quiera pensar y escribir como un periodista no tiene más solución que revelar lo que todo poder se esfuerza en ocultar". La prensa ha de ser el “watchdog» —el perro guardián— de la democracia.

Mucho más recientemente y casi por sorpresa ha irrumpido en el mundo de la comunicación y la información la Inteligencia Artificial, que ofrece la posibilidad de desarrollar neurotecnologías que afecten a la comprensión humana, a la identidad personal y al libre albedrío, de forma que quien dominase la técnica podría ejercer un peligroso dominio sobre el cuerpo social. La UE y otras instancias están ya trabajando en la defensa de una serie de neuroderechos que garanticen la indemnidad de las personas frente a maquinaciones de esta índole. En definitiva, se trata de que los avances tecnológicos estén al servicio de la transparencia y de la información veraz, y no de los manipuladores que utilicen la innovación científica para expandir su poder y esclavizar impunemente a sus víctimas. Este es el gran reto de futuro de quienes gestionamos la comunicación y la información.