Bajas de maternidad y “dar ejemplo”

1 Se lee en minutos



Ione Belarra, durante la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. / DAVID CASTRO

Esta semana vimos a periodistas preguntar a Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, sobre el tiempo de su baja maternal y si con ellos “daba” ejemplo o no. Poco se pregunta a ellos en ruedas de prensa si dan ejemplo de tantas leyes o derechos como hay. La propia ministra recordó que esa duda no se había trasladado a otros ministros y que su hijo tiene un padre. Sorprende cuando solo hay que leer que el permiso establece un mínimo de seis semanas, que ella ha cumplido, y el resto se puede hacer entre los progenitores. Todo esto mientras ha pasado casi de largo las medidas del plan de familias o reflexionar sobre las familias monoparentales, con un solo hijo, que quedan fuera de esa ley.

Que el derecho o que una ley exista no es siempre obligación. Puedes aprobar la ley del aborto y no abortar, o aprobar la ley de eutanasia y nunca solicitarla. Porque los derechos ni las leyes se deben crear por interés propio, sino para la ciudadanía que lo necesite. Los permisos de maternidad o paternidad están ahí para tomarlos y el reparto depende de cada cual.

Noticias relacionadas

El fondo que subyace en todo esto, en que sea a las mujeres a las que se dirigen las preguntas o se pregunte si dan ejemplo, desvela cómo tenemos el mito de la buena o mala madre hasta el tuétano. Y de ahí algunos comentarios a la noticia de Belarra como “vete a cuidar al niño” o “buena madre no es la que abandona”.

Creo que no hay un tema más espinoso que la maternidad. O más allá, si eres madre por qué, si no eres madre también por qué. Y si lo eres, por qué la baja o por qué das el pecho o no. Con enfrentamientos incluso entre las madres, como si esto fuera un campeonato de maternidad. Y mientras las preguntas se quedan en nosotras, lejos está la mirada sobre ellos. Aunque estemos en 2022 aún hay quien se atreve a decirnos desde cómo vestir, a cómo hablar con delicadeza, a cómo tenemos que tomar una baja, porque tenemos que dar ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De un mito de buena mujer que debemos superar ya.