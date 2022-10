No poder "juzgar" al juez

1 Se lee en minutos



Juana Rivas, a su salida del juzgado / EFE

El Colegio de Abogados de Granada ha sancionado al abogado de Juana Rivas durante 45 días después de que el juez Manuel Piñar le denunciara. Es decir, estará mes y medio sin ejercer. El motivo: que el abogado de Juana mostró en una nota de prensa que dudaba de su imparcialidad sobre un recurso para evitar que Juana entrase en prisión.

Quienes odian a Juana seguro que se alegran, pero detrás hay más, aparte del precedente que crea. Cerca de 50 letrados del mismo colegio han pedido anular la medida por atacar al "derecho de defensa y de libertad de expresión". Pero es que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional tienen jurisprudencia previa donde sí se permite un juicio de valor o crítica sobre la labor de un magistrado. Varios medios ya publicaron antes también varias sentencias controvertidas del juez del ‘caso Juana’ en casos de violencia machista. En una, decía que la fiscalía mostraba un "excesivo celo ideológico de proteger a la mujer" que provoca "quitar la dignidad a los varones". Quizá, con estos antecedentes, puede ser que no fuera el juez que mejor comprendiera el caso de Juana Rivas.

No puedo dejar de pensar en cómo se sigue cortando o limitando a quienes padecen una violencia institucional o social. Cómo hay abogados de acusados que dañan a las víctimas en platós de televisión y no pasa nada. Cómo hay maltratadores que denuncian a sus víctimas y aquí no pasa nada. Cómo hay, en este caso, jueces que no permiten ser cuestionados. Porque si en este país se pueden criticar todos los poderes del Estado, la justicia y quienes la ejecutan también deberían poder serlo. Cómo el hecho de que haya habido jueces que no tenían perspectiva de género ha provocado que otros menores hayan sido asesinados, como en los casos de Ángela González o Itziar Prats. Y ahí ya no hay vuelta atrás. Quizá, antes de impedir que un abogado cuestione a un juez, sería mejor que los propios jueces, y quienes le respaldan por corporativismo, reconozcan la dimensión de sus posibles errores y deficiencias para no ocasionar males mayores.

Noticias relacionadas