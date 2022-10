3 Se lee en minutos



Fotograma de «Alcarràs», de Carla Simón.

Hay una generación de mujeres cuya memoria está a punto de extinguirse. Me refiero a la memoria vivida, no a la testimonial o la novelada. Pienso en mujeres como mis abuelas, con las que apenas tuve tiempo de compartir la infancia porque nos faltaron muy pronto y porque, para los que quedamos detrás, su ausencia ha resultado más larga que su compañía. A pesar de ello siempre han estado muy presentes entre nosotros y siguen estándolo, con una presencia fuerte y que fortalece.

Eran mujeres de pueblo. Más que de pueblo, de aldea y de aldea pequeña. Nacieron y murieron sin haberse alejado nunca mucho de ella. Allí nacieron y se dejaron la vida ganándose el sustento y cuidando de sus familias, y allí están enterradas.

Eran mujeres sufridas, un adjetivo que parece haber sido borrado del vocabulario contemporáneo, porque sufrir está muy mal visto en estos tiempos. Eran sufridas por su resistencia ante las adversidades y por todo el sufrimiento que les acarreó su dura existencia. Pese a ello, o tal vez por ello, transmitían serenidad y una profunda alegría.

Mujeres de pueblo, sencillas, que se apoyaban en otras mujeres, de la familia y del vecindario. Toda gente de casa, compartiera o no parentesco. No puedo evitar pensar que era ese sentido de comunidad el que alimentaba esa alegría tan genuina, además de ser fuente de la sensatez y la habilidad con la que se manejaban en el día a día.

Al crecer, los hijos y las hijas quisieron prosperar, cambiaron el campo por la industria, por el comercio, con suerte estudiaron, se casaron y salieron en busca de una felicidad urbana.

Ser de pueblo era, más que nunca, una ordinariez, las casas de las aldeas se vaciaron, se cerraron, se dejaron caer

El tiempo acrecentó el distanciamiento. Ser de pueblo era, más que nunca, una ordinariez, las casas de las aldeas se vaciaron, se cerraron, se dejaron caer. El turismo ayudó a mantener en pie algunas y a revivir la economía de algunos pueblos pero poco más, nada que ver con avivar la antigua llama.

Ahí pensamos durante un tiempo que había quedado todo, pero no. En los pueblos siguen viviendo mujeres, mujeres jóvenes, herederas de la casería familiar, emprendedoras y aventureras. Ahora no son sufridas, son resilientes, y por muchas incomodidades que enfrenten nunca se podrán comparar a las de sus antecesoras. Comparten con ellas una apreciación del territorio, el tiempo y la comunidad que está muy lejos del entendimiento de los urbanitas. No son esclavas de su destino, lo han elegido.

Empuje vital

Desde el año 2008 tienen hasta un Día Internacional, el Día Internacional de las Mujeres Rurales, el 15 de octubre, y con esa ocasión se las celebra mucho. El resto del año, seguramente, se las verán y se las desearán para llamar la atención, pero hay que aprovechar las oportunidades y en esta fecha se les presta algo más. Entre esas celebraciones está la concesión de los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, que el Ministerio de Agricultura entregó hace unos días. Este año se ha premiado el empuje empresarial y se ha premiado también la memoria y el talento para relatar las vidas y las vivencias de las mujeres de pueblo, las de antes y las de ahora.

A la catalana Carla Simón fue a parar un premio honorífico, porque en "Alcarràs", la película con la que ha ganado el "Oso de Oro" en Berlín y con la que España concurre a los "Oscar", cuenta una de esas historias de pueblo, que es la de la familia Solé y la suya propia.

También son historias de los pueblos y de las mujeres que los habitan las que se cuentan en el podcast "Dalle mio nena", que se llevó otro de los premios de ese día y que capitanean, desde un tranquilo pueblo asturiano, las periodistas Aitana Castaño y Marta Pérez.

Unas y otras, al contar las historias de las mujeres de pueblo que las precedieron y las historias de las que ya están aquí, están contando su propia historia y las de las que vendrán tras ellas. Todas mujeres de pueblo.

