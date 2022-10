No, a ella no

3 Se lee en minutos



No me gusta, no me gusta, no me gusta… Se lo dice y se lo repite mil, un millón de veces al día. El aguijón de las obsesiones. Ojalá fueran de avispas, los aguijones. Al menos, dicen que esos bichos duermen de noche. Así, ella también podría descansar. Pero, no. Indefectiblemente, entra en bucle. No me gusta, no me gusta… Si el mantra tuviera algún efecto milagroso. Si pudiera romper el conjuro.

Al principio, él sí le gustó. Le sacaba unos años a su hija. Buen conversador, culto, ya asentado en el trabajo... Le hará bien, pensó ella. Alguien que la ayude a centrarse. Demasiado inquieta. Tan brillante. Sí, a la madre le gustaba. Incluso la animó a seguir con él cuando surgieron las primeras dudas. Es normal, le dijo, siempre hay cosas que no nos gustan de la pareja. Pero el amor hay que trabajarlo. Simplezas que ella soltaba sin pensar demasiado. Porque tocan. Porque parecen obvias. Como le repetía la receta del conejo al ajillo. No te olvides, la misma cantidad de vino que de aceite.

Las dudas cesaron. De cuando en cuando, ella preguntaba. Todo va bien, respondía la hija. Y lo cierto es que sí, que la vida le marchaba bien. Un buen trabajo, un buen sueldo. No podía ser de otro modo. Tan brillante. Pero…, debía de ser el cansancio, seguro. No paraba. Y todos nos volvemos más serios con la edad. Pero…, fue precisamente con el conejo al ajillo. Este sí que está bueno, soltó él cuando probó el que ella le preparó un domingo a la pareja. Y el halago se le atragantó. También la mirada callada de su hija. Una rabia amansada, una tristeza impotente.

Él no me gusta, se dijo aquella noche por primera vez. Y empezó el peregrinaje al silencio denso y viscoso de la hija, al muro resbaladizo de la autoestima herida. Probó mil modos de abordarlo, siempre inútiles. A veces, era expulsada con cariño. Otras, con una sequedad que le vaciaba el alma. No, la hija ya no quería hablar de las dudas. Menos aún, de amor. Y ella, contagiada, acabó callando, para no perder a su niña. Por las noches ensayaba maneras de abrir una grieta. Se imaginaba el momento en que, al fin, lo conseguiría. Bastaría con que fuera una rendija. Primero, saldrían las naderías. Alguna manía supuestamente tonta de él. Algún reparo sin importancia de ella. Pero eso solo sería el principio. Ella estaría y estiraría el rosario del agravio. Hasta que el pus la salpicara. Pero todas sus estrategias se deshacían al amanecer. ¿Cómo puede verse tan claramente en la oscuridad y de manera tan confusa bajo la luz del sol? Bastaba una mirada de su hija para acallarla. No te atrevas, le gritaba en silencio. Y no, no se atrevía.

Había días en que quería creer que todo eran imaginaciones suyas. Su hija, no. Su hija tan brillante, tan exitosa, no. Imposible. Sería ella que se estaba confundiendo, que no sabía leer bien la realidad. A veces, es tan difícil. ¿Dónde está la línea? La frontera difusa entre la aspereza y el menosprecio. Entre un mal momento o una mala vida. Entre la vehemencia y el maltrato. ¿Qué dosis de desprecio es asumible? A veces dudaba, pero volvía la noche y entonces sí, entonces sabía que el infierno no es un averno infinito. Que puede ser muy pequeño, particular, que tiene paredes donde cuelgan cuadros y espejos, y de tan mínimo, tan humano, parece que no existe.

Él no me gusta… Se repetía por las noches. En una ensoñación desesperada, se imaginaba susurrando el mantra a su hija. Déjalo, la exhortaba. Y pensaba que era posible. Que, a pesar de tanto silencio, quizá algún día estallaría y todo acabaría. Abruptamente. A veces, estas cosas pasan. Porque el desprecio se va quedando dentro. Como una larva. Durante años. Décadas, incluso. Y, de repente, todo se desborda. Ella lo sabe muy bien. Demasiado bien. Pero esperó demasiado. Y quizá las larvas también llegaron a su hija. Anestesiándola. Tiene que despertarla. Aunque sea dándose con la cabeza contra el muro. Porque cuando se supera un límite, todos los demás se tambalean. Y no, a ella no, a su hija no puede pasarle.

Noticias relacionadas