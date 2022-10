Inestabilidad: la influencia de las minorías

4 Se lee en minutos



Diputados de Unidas Podemos aplauden tras la intervención de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el pleno del Congreso el pasado jueves. / EFE/Chema Moya

En el largo periodo del desarrollo democrático español que media entre 1982 y 2015, el partido que ha ganado las elecciones en el ámbito estatal y las más de las veces en los ámbitos autonómicos y municipales ha acabado gobernando, bien en solitario, bien mediante pactos de colaboración con algunas minorías. Los gobiernos de coalición, en cambio, han escaseado, y solo en la legislatura actual se ha recurrido excepcionalmente a esta fórmula en el gobierno de la nación.

A esta situación de bipartidismo imperfecto le sucedió una etapa de pluripartidismo que se hizo patente ya en las elecciones europeas de 2014, en las que Podemos irrumpió con el 8% de los votos y 5 diputados. En las elecciones generales de finales de 2017 se plasmó ya el actual modelo con cinco partidos estatales, dos hegemónicos de centro-derecha y centro-izquierda —PP y PSOE—, uno centrista —C’s— y otros dos de extrema derecha y de extrema izquierda —Vox y, desde la fusión de IU con Podemos, UP.

A partir de entonces, ha habido oscilaciones no consolidadas todavía pero que parecen marcar tendencia. Por una parte, ha desaparecido prácticamente el partido centrista, bien es verdad que a causa de la incompetencia que su líder, quien ensoberbecido o despistado lo hundió sin paliativos.

Por otra parte, los partidos de los extremos han empezado a menguar. El aldabonazo que podría interpretarse como punto de partida de una nueva era ha sucedido en Andalucía, donde el Partido Popular no solo ha obtenido una victoria holgada sino que ha alcanzado la mayoría absoluta, con lo que no necesita apoyos externos para gobernar. Evidentemente, la autosuficiencia de Moreno Bonilla ha frustrado a Vox, que confiaba en participar cada vez más en la gobernabilidad, como ya había sucedido en Castilla y León, una experiencia ciertamente desoladora por la mala calidad y las ideas peregrinas y reaccionarias de su representación.

Como ”donde no hay harina todo es mohína”, percepción sufrida por Vox en Andalucía, el mal resultado, unido a la temperamental sublevación de Olona en el seno del partido, ha generado una profunda crisis en la formación populista, que ha permitido observar ciertas costuras descosidas en una formación que aglutina credos e intereses distintos. Olona, con vocación de estrella, se ha sentido maltratada, lo que la ha llevado a flirtear con sectores ultracatólicos que la halagaban, y Santiago Abascal, para evitar el cisma, ha dado un volantazo sustituyendo a Ortega Smith en la secretaría general y poniendo en su lugar a Ignacio Garriga, ultracatólico y diputado del parlamento catalán en Barcelona. Las encuestas publicadas en las últimas semanas —aunque poco significativas por la lejanía de los próximos procesos electorales— han detectado en cualquier caso un descenso significativo de Vox, que habría empezado a trasvasar al PP a los más moderados.

Junto a estas minorías estatales, están considerablemente estabilizadas las minorías periféricas nacionalistas —las catalanas ERC y Junts, las vascas PNV y Bildu—, socias habituales de PP o PSOE según su filiación. Feijóo ha comenzado a flirtear con el PNV, lo que favorece los intereses de este partido, pero Junts no apoyaría al PP en ninguna circunstancia. Sea como sea, lo cierto es que las minorías estatales, aunque decrecidas —y limitadas por la propia ley d’Hondt, que favorece a los grupos mayores—, siguen de momento siendo dueñas de la estabilidad y decisivas en la inclinación de la balanza parlamentaria.

Eel equilibrio global está influido por los vaivenes de las minorías ubicadas en los extremos"

Quiere decirse, en fin, que ni en las elecciones autonómicas de mayo ni en las generales de finales de legislatura la competición se reducirá al binomio PP-PSOE ya que el equilibrio global está influido por los vaivenes de las minorías ubicadas en los extremos. El futuro de Vox pasa por la paz interna y por la habilidad o no de Feijóo de seducir a los antiguos votantes del PP (que son casi todos) con el argumento del voto útil (la unión hace la fuerza). En cuanto a las formaciones situadas a la izquierda del PSOE, territorio que se encuentra en franca decadencia en la actualidad, está por ver el éxito de la empresa “Sumar” de Yolanda Díaz, su capacidad de captar a los Comunes, a Podemos, a Más País y a Izquierda Unida, etc., en el bien entendido de que las fracturas en la izquierda desincentivan al electorado y representan pérdidas como se ha visto en Andalucía. De cualquier modo, “Sumar” es un proyecto a largo plazo que no estará a punto en las elecciones de mayo y que sí debería haberse formalizado en las generales.

De todo lo anterior, puede extraerse un corolario práctico: el éxito o el fracaso de los dos grandes partidos históricos dependerá, en primer lugar, de sus propios aciertos y errores. Y, en segundo lugar, de su habilidad para estabilizar a los sectores ideológicos que, salvo mayorías absolutas inesperadas, deberán completar todavía la correspondiente mayoría de gobierno.

