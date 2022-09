El bipartidismo emergente

4 Se lee en minutos



Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en el Senado. / JOSÉ LUIS ROCA

El extraño y asimétrico debate en el Senado del pasado martes está muy lejos de las elecciones que se celebrarán en el último tramo de la legislatura, pero sin duda ha contribuido a modular los equilibrios políticos de cara no solo a la posición relativa de los diferentes partidos sino también al sistema de organización del arco parlamentario.

En efecto, es evidente que la intención de Pedro Sánchez al aceptar el reto de su adversario gallego de celebrar un debate sectorial en la cámara alta era anular el llamado “efecto Feijóo”, una reviviscencia de la derecha en las encuestas debida al cambio de líder en el Partido Popular y a la llegada de un repuesto no muy contrastado pero que había conseguido sucesivas mayorías absolutas en Galicia, emulando al legendario Fraga. Aquella ilusión de los conservadores relanzó psicológicamente al PP, muy tocado por la historia reciente (la moción de censura contra Rajoy, el paso por los tribunales de los protagonistas de los episodios de corrupción, etc.). Y el afán poco meditado de Feijóo de consolidar su posición emergente le llevó a sugerir aquel debate, que a priori no le favorecía por las reglas procesales de la cámara alta, que lo situaban en franca inferioridad de recursos.

Aunque se han vertido muchas opiniones diversas sobre aquella confrontación, que ya a priori se vio cargada de dificultades para el aspirante, es muy difícil eludir la sensación de que Feijóo salió muy tocado de la experiencia, una vez que el líder socialista expuso en un destructivo monólogo de 47 minutos la relación completa de las debilidades del contrincante. Pero aunque el daño era irremisible, por mucho que intentaron evitarlo los medios más afines a Génova, Feijóo salió de la cámara territorial con un título muy destacado: el de verdadero y único líder de la oposición, y candidato por tanto a La Moncloa. Como en tiempos del bipartidismo imperfecto. No es extraño que representantes de otras minorías hayan recelado del fondo del debate, en que PP y PSOE han recreado antiguas hegemonías, que lógicamente querrían reeditar. Podría decirse, pues, que ambos consiguieron sus objetivos: Sánchez destruyó buena parte del ensalmo del recién llegado, que tendrá que asentarse mejor y con más cautelas en lo sucesivo, y este se ha consolidado como el verdadero antagonista del presidente del Gobierno, lo que le otorga un subjetivo derecho a la alternancia que se había difuminado con el pluripartidismo.

Aunque los futuros procesos electorales están todavía muy lejos en el tiempo —pese a que la política avanza en este país a salto de mata y gran velocidad—, hay que registrar que la llegada de Feijóo se ha superpuesto con un cierto desvanecimiento de los demás partidos estatales. Vox empezó a caer en barrena cuando en Andalucía no fue capaz de evitar la mayoría absoluta del Partido Popular, lo que lo situó en una posición lateral y prescindible. La marcha tormentosa de la política de la que fue su candidata entonces, Macarena Olona, agravó la crisis, y poco ayuda a la imagen de la extrema derecha el papel estrambótico que sus miembros desempeñan en Castilla y León, donde forman parte del gobierno. En cuanto a Ciudadanos, la deriva es anterior al cambio en el PP y ya parece irrevocable y definitiva; hay errores que no tienen posibilidad de enmienda.

En la otra parte del espectro, la coalición PSOE-UP parece consciente de que las posibilidades de mantenerse en el poder, después de los últimos reveses electorales y del desgaste de un largo periodo cuajado de contratiempos —la pandemia, la guerra de Ucrania y la estanflación desatada—, pasa por la recomposición de las fuerzas políticas situadas a la izquierda del PSOE, después de los cambios producidos en Unidas Podemos, del declive de las confluencias y de la dispersión de las fuerzas de ese sector, cuyo efecto disolvente se ha visto en Andalucía (la falta de entendimiento entre los diversos actores y la inexistencia de una opción única han pasado factura). La operación «Sumar», impulsada por Yolanda Díaz, la política más sólida de este sector, debería unificar ese espacio, en el que, además de Unidas Podemos, están los Comunes —con la figura destacada de Ada Colau—, grupos ecologistas y diferentes populismos regionalizados.

En definitiva, es probable que este panorama, modulado por la ley d’Hont que presiona en favor del bipartidismo, se termine plasmando en un modelo más simétrico, con una gran fuerza en cada hemisferio y otra de menor envergadura en los bordes respectivos. Esta perspectiva podría sin embargo peligrar si PP y PSOE no se esfuerzan por aparecer como formaciones de Estado, capaces de resolver conjuntamente, entre otros asuntos, la renovación de cargos institucionales, tras el bloqueo inexplicable de un PP que en este aspecto aparece terco, confuso y desorientado.

