Sin visos de acuerdo

Comparecencia del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Pleno del Senado, para informar sobre el Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización y su perspectiva territorial. / José Luis Roca

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, inauguraron ayer el curso político con su primer cara a cara, que se celebró en el Senado ya que el nuevo presidente del PP no es diputado. Ambos dirigentes admitieron la gravedad de la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, pero eso no se tradujo en lo que sería de esperar, un pacto entre las dos principales fuerzas políticas, que siguen encerradas en el "y tú más". Tanto Sánchez como Feijóo se ofrecieron a pactar, aunque el desarrollo del debate desmintió esos buenos propósitos.

El formato no favorecía al líder de la oposición y daba la razón a quienes en el PP temían una "encerrona", ya que el presidente gozaba de tiempo ilimitado mientras que Feijóo tenía acotadas las intervenciones a 15 minutos. Sánchez contaba con ventaja y a fe que la utilizó a fondo. En su primera intervención de una hora reconoció la gravedad de la inflación, las dudas sobre la evolución de la economía y la incertidumbre al desconocer qué hará Vladímir Putin, y abogó por la unidad europea frente al "chantaje" del presidente ruso.

Anunció nuevas medidas para el invierno, pero "no dramáticas" -ni cortes de luz ni racionamiento del butano- y avanzó una novedad relevante: la inclusión de la gran industria de cogeneración de energía en la excepción ibérica. El presidente admitió un riesgo de recesión, aunque dijo sin gran convicción que sería corta y no muy profunda, detalló los logros del Gobierno en empleo y reducción de la deuda, y atacó al PP situándolo al lado de los poderosos y acusándolo de proponer recetas de curandero más que de médico. La confrontación subió de tono con una durísima réplica en la que repasó todos los errores cometidos en materia económica por el líder del PP y se preguntó si eran debidos a la insolvencia o a la mala fe.

Feijóo, mientras, había destacado los malos datos de inflación y cierre de empresas, y, saliéndose del tema del debate, reprochó la división del Gobierno -llegó a decirle a Sánchez que despida a los "ministros que no ha nombrado"-, los pactos con ERC y Bildu, los insultos que le dedican los ministros y expuso los errores del Ejecutivo, como el aumento de la compra de gas a Rusia o haber convertido Argelia en "enemigo energético".

Feijóo pidió al presidente romper con sus aliados si quería contar con el apoyo de su partido y Sánchez le dio varias razones por las que no se ha llegado a ningún acuerdo: falta de rigor de las propuestas del PP, que solo busca derribar al Gobierno y no pactar con él, porque las "fuerzas poderosas a las que representa no lo desean". Sin embargo, Sánchez omitió una evidencia: la falta de información desde el Gobierno hacia la oposición.

A partir de ahí el debate derivó en una lamentable competición sobre quién insulta más a quién y sobre el bloqueo que el PP ejerce ante la renovación del poder judicial. Fue una nueva ocasión perdida para recuperar no ya la buena sintonía, sino la convivencia educada entre las dos fuerzas políticas más importantes. Suerte que está la Unión Europea para fijar las reglas de lo que se debe hacer frente a la gravedad del momento y que deberán acatar el Gobierno y la oposición, incapaces de ponerse de acuerdo en nada.

