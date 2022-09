Vigilar Zaporiyia

2 Se lee en minutos



Las alarmas de seguridad activadas en Europa desde marzo, cuando el Ejército ruso se hizo con la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, siguen emitiendo señales atronadoras por los combates que se producen en las proximidades del recinto, la anómala desconexión y conexión de varios reactores en medio del cruce de acusaciones de los contendientes. La advertencia de António Guterres, secretario general de la ONU, de que "cualquier ataque a una central nuclear es suicida" apenas ha serenado los ánimos caldeados a principios de agosto por las declaraciones del general ruso Vitali Vasiliev: "La central nuclear de Zaporiyia será nuestra o de nadie", dijo. De ahí que sea esperanzador el desplazamiento a la central de una comisión de 14 expertos de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA), encabezada por su director general, Rafael Grossi, que ayer llegó a la ciudad de Zaporiyia y hoy visitará el recinto.

El hecho de que Vladímir Putin haya aceptado la presencia de la OIEA in situ después de complejas negociaciones en Naciones Unidas debe servir para evaluar al menos cuatro datos esenciales: que no se ha producido fuga alguna de material radiactivo, que los sistemas de seguridad de los seis reactores funcionan sin problemas, que las condiciones en las que trabajan los empleados de la planta son las adecuadas y que se encuentra en Zaporiyia el material radiactivo declarado en su día por las autoridades ucranianas. Para que la misión cumpla tales objetivos es preciso que los técnicos desplazados a Ucrania disfruten de absoluta libertad de movimientos y tengan garantizada su seguridad, dos condiciones que se supone que el ocupante ruso está dispuesto a respetar, aunque la situación es demasiado volátil para no albergar dudas.

Las negociaciones que se mantuvieron en la ONU, en las que participó Ucrania, y que se caracterizaron por la desconfianza mutua y el deseo de explotar políticamente el acuerdo, obligan a la cautela. Solo una supervisión independiente de la situación en Zaporiyia puede tranquilizar a la comunidad internacional, que retiene en la memoria qué supuso el accidente de Chernóbil o el desastre de Fukushima.

La diferencia es que, en ambos casos, las centrales nucleares no se hallaban en medio de un campo de batalla como sucede con la planta ucraniana. De ahí que por más explícito y preciso que pueda ser el informe que redacte en su día la comisión de la OIEA, es de desear que suficiente para disipar las reservas sobre el grado de seguridad de la instalación, lo verdaderamente trascendental es que ambos bandos renuncien a prodigarse en ataques que puedan provocar una verdadera hecatombe. Si fuese posible, con una zona neutral o de exclusión de movimientos militares en torno a la instalación. Pero la estrategia de la victoria final alentada por la propaganda de rusos y ucranianos y la ausencia de negociaciones específicas para detener la guerra entrañan el peligro cierto de que Zaporiyia siga siendo un objetivo de los combatientes.

