¿Estamos dispuestas a retroceder en derechos de las mujeres?

5 Se lee en minutos



Ayer nos levantamos con la noticia de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos pretende rebajar o eliminar el derecho al aborto y su protección en la constitución. Una mayoría de jueces conservadores pretende revertir el derecho de las mujeres en salud sexual y reproductiva y nos muestra que, hoy en día con la ofensiva reaccionaria extendiéndose por todo occidente, no podemos dar ningún derecho por supuesto y menos los que nos afectan a las mujeres. Así el derecho al aborto volvería a la clandestinidad, a dejar a las mujeres en soledad y, con ello, a perjudicar sobre todo a las mujeres más vulnerables cuya vida correría más peligro.

En España la primera formación de gobierno del PP con Vox ya ha regalado derechos de las mujeres antes de empezar a andar. La primera concesión del PP es tramitar una ley de violencia intrafamiliar, quitando a las mujeres el derecho a que la violencia de género sea reconocida como tal. Negando que sea una violencia que las mujeres sufren por el hecho de ser mujeres y que los hombres la ejercen simplemente porque pueden, desde su privilegio. Así la violencia de género se devuelve al ámbito de la familia, se encierra en casa de nuevo, se sufre en silencio y deja de ser un problema social para ser un problema doméstico. Volvemos a estar solas ante la agresión.

Es el mismo problema el retroceso en políticas contra la violencia de género aquí que el retroceso en derecho a la salud sexual y reproductiva allí. En un momento de ola reaccionaria que quiere que nuestros problemas sean individuales no colectivos. Nos quieren solas y asustadas, probablemente como resaca del incuestionable avance del feminismo en el multitudinario MeToo en 2017 y en las históricas manifestaciones del 8 de marzo del 2018, la reacción viene fuerte y hay que hacerle frente como sociedad. Creo que debemos hacer una reflexión inteligente sobre cómo avanzar. Porque en igualdad no vale parar. Siempre decimos que esto es como ir en bici, si te paras, te caes, así que hay que pedalear sin pausa. Si ante la ofensiva paramos para defender, no solo defendemos, siempre retrocedemos algo. Por tanto, creo que hay que cambiar el paso. Propongo varias estrategias.

Ahora perdemos mucho esfuerzo en confrontar unas feministas con otras, por temas como la prostitución, la gestación subrogada o la ley trans que necesitan de más diálogo, debate y consenso que trincheras

En primer lugar, hay que dejar de discutir entre feministas. Como en cualquier movimiento nunca todo el mundo está perfectamente alineado, pero cinco años atrás el feminismo fue capaz de centrarse en los temas que más nos unen y avanzar. En cambio, ahora perdemos mucho esfuerzo en confrontar unas feministas con otras, por temas como la prostitución, la gestación subrogada o la ley trans que necesitan de más diálogo, debate y consenso que trincheras. Debatamos, dialoguemos, escuchemos los argumentos de todas y volvamos a poner en valor todos los temas en los que estamos de acuerdo en avanzar. El esfuerzo en levantar trincheras entre feministas, con muros altos no nos ayuda en nada frente a los reaccionarios.

En segundo lugar, hay que crecer. Ensanchar el movimiento, hacerlo cada vez más transversal, más inclusivo. Dejemos de juzgar cualquier aproximación al feminismo y pasemos a aplaudir, abrazar e incluir. Desde la minoría nunca vamos a conseguir la universalidad. Hagamos esfuerzos por que los hombres tengan un papel reconocible y cómodo en la lucha por la igualdad. Dejemos de vetar a banqueras, pijas, varones o gente que se acaba de dar cuenta de que es feminista. Ole por ellos y bienvenidos a esta fiesta. Olvidemos el juicio a quien lo ha querido intentar y no lo ha hecho suficientemente bien. Olvidemos la actitud de enfado y de regañar continuamente. Aceptemos que hay muchas formas de estar o de defender la igualdad. Hagamos que sea un movimiento alegre, de avance, en el que vale la pena estar y todos son bienvenidos. No hagamos sentir a muchos adolescentes que solo tienen la opción de ser feministas nivel avanzadísimo o de vox. Hay un recorrido mucho más amplio e inclusivo. Solo así alcanzaremos la mayoría y podremos avanzar.

En tercer lugar, es imprescindible proponer avances. Si vamos a disputar los derechos que sea para avanzar. Avanzar sin fisuras, con mucho consenso. Seguir pedaleando y que sean los conservadores quienes disputen mantener lo que hay ahora. No demos una batalla por retroceder o no, sino por seguir avanzando o no. En este sentido propongo dos cosas. Una, que en violencia de género avancemos en proteger más a los niños y niñas. Tenemos que avanzar en identificar y proteger todas las formas de violencia machista dentro y fuera de la pareja para poder proteger más y mejor. Eso incluye el acoso callejero a las adolescentes, incluye la violencia vicaria y otras formas de violencia. Dos, que reforcemos el derecho al aborto con dos medidas imprescindibles: la creación de un permiso remunerado de cinco días por aborto y garantizar el aborto en la sanidad pública -puesto que todavía hay Comunidades y provincias donde es imposible hacerlo- a la vez que se refuerza la objeción de conciencia.

Creo que si conseguimos esos tres objetivos: volver a centrarnos en los temas que nos unen, tender la mano a más gente para crecer y proponer avances en los que mayoritariamente vayamos a estar de acuerdo, será mucho más difícil que la ola reaccionaria arrase con nuestros derechos y, además, incluso podemos dar pasos adelante para recuperar la iniciativa progresista. Probablemente el feminismo sea de los pocos movimientos que hoy en día son capaces de sacar multitudinariamente a la gente a la calle, convocar a los jóvenes y poner en agenda avances en derechos civiles. Hay que cuidarlo.

Noticias relacionadas