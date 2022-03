Un paro que exige una reacción inmediata

3 Se lee en minutos



Cientos de camiones circulan por la Ronda de La Muralla Romana de Lugo, este martes. / ELISEO TRIGO / EFE

El paro de los camioneros autónomos en protesta por el alza del precio de los carburantes empezó con la convocatoria de una plataforma minoritaria, con serias sospechas de que sus motivaciones iban más allá de lo económico y mientras las asociaciones representativas del sector se mantenían sentadas a la mesa de negociación con el Gobierno para adoptar medidas paliativas ante el encarecimiento de los costes del transporte por carretera.

La condición minoritaria de los convocantes, el escaso seguimiento y el reducido impacto del paro provocó que la lectura fuera relativizar la protesta. Pero desde su inicio -hace ya diez días- el conflicto se ha complicado sin que parezca que el Gobierno reaccione a la misma velocidad con que crece en dimensión e implicaciones.

Primero fue el impacto sobre la distribución de mercancías en el comercio mayorista, más por el boicot a nudos de comunicaciones y por la actividad de quienes no secundaban la huelga, que por un aumento del seguimiento de los paros.

La respuesta del Ejecutivo fue entonces la de adoptar disposiciones de orden público para impedir que los huelguistas usaran la violencia. Simultáneamente, el Gobierno iba modificando las propuestas que sucesivamente planteaba al sector en materia de reducción de impuestos hasta que finalmente ofreció ayudas directas por valor de 500 millones de euros.

No basta con confiar en que la situación se normalice cuando los camioneros conozcan el detalle de las medidas

Pero mientras, a los paros se han ido sumando otros actores que si bien han moderado sus acciones amenazan con paralizar de forma inminente, y en cadena, la actividad de numerosas industrias, la disponibilidad de suministros esenciales para la mantener la actividad agrícola y ganadera y la producción y distribución de bienes esenciales.

Sectores como el pesquero, el ganadero o parte de la industria agroalimentaria sufren un doble impacto aún más demoledor. Uno directo derivado de los costes de la energía o la falta de materias primas por las consecuencias de la guerra de Ucrania y otro al no poder distribuir sus productos.

Las medidas de mayor calado -por no hablar de un plan de mayor alcance ante el incremento de los precios de la energía y su impacto en la misma viabilidad de muchas actividades económicas- difícilmente pueden llegar a ser efectivas antes de la cumbre europea de esta semana y el Consejo de Ministros del 29 de marzo.

Quizá España, como alega la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, "no va más tarde que otros países" pero es posible que la velocidad con que los efectos de la protesta van teniendo consecuencias gravemente disruptivas sí vaya por delante de la capacidad de reacción y de la toma de medidas inmediatas.

Aparte de iniciativas de alcance muy parcial, como el incremento de la jornada de los transportistas asalariados -no se trata de una huelga, sino de un paro que no les afecta a no ser que sus empresas decidan detener su actividad- no basta con confiar en que la situación se normalice a partir del fin de semana y una vez que los camioneros conozcan "en detalle" las medidas para paliar las dificultades del sector durante el encuentro con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CTNC) programado para el próximo viernes. Muchas empresas alertan de la necesidad de reconducir la situación en cuestión de días, si no de horas.

Como ha proclamado el sector de la distribución estamos ya ante un "problema de Estado" frente al que se debe evitar que un sector económico tome como rehén al conjunto de la economía española. Habría que garantizar corredores seguros para la distribución de bienes esenciales e impedir cualquier acción coactiva y violenta pero también ofrecer desde el Gobierno soluciones de forma inmediata y sin dilaciones como han hecho sin dudar otros países de nuestro entorno.

