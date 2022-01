Castilla y León, entre lo nacional y lo regional

5 Se lee en minutos



Acto de la España Vaciada en Medina del Campo (Valladolid). / EUROPA PRESS

Pues ya estamos en campaña electoral. La oficial, porque la extraoficial no sabemos cuándo empezó. Nos adentramos en los primeros días de la campaña en Castilla y León con algunas incertidumbres que pueden marcar el futuro no solo de los castellanos y leoneses, sino el de andaluces y españoles. Es la primera vez que Castilla y León celebra elecciones fuera de la convocatoria ordinaria, algo que en teoría debería regionalizarlas.

Sin embargo, en lugar de aprovechar esta convocatoria en solitario para poner en la agenda mediática nacional los problemas de una comunidad con muchos retos, el PP está empeñado en nacionalizarlas todo lo posible y que en Soria, Ávila o Valladolid se hable de las polémicas creadas dentro de la M-30. Y esa tensión entre lo nacional y lo regional es lo que dirimirá el voto del 13 de febrero. Cada partido se juega lo suyo, pero siempre hay partidos más expuestos que otros.

Veamos qué esta en juego en estas elecciones.

PP

El PP es quien ha forzado el adelanto electoral sin un motivo autonómico claro. La estrategia de Pablo Casado pasa por generar una imagen de final de ciclo a nivel nacional y pretende alimentarla con supuestas victorias en feudos con buenas perspectivas demoscópicas, es decir, con encuestas en la mano. Alfonso Fernández Mañueco busca 'ayusizarse' con un discurso contra Pedro Sánchez que evite hablar de sus temas: las protestas de los sectores sanitarios contra su gestión, un calendario judicial que lo señala a él directamente por supuesta financiación irregular, movimientos provinciales de la España Vaciada... El único buen resultado para el PP es que puedan gobernar en solitario con una victoria rotunda. Si, por el contrario, Vox es socio indispensable o la suma alternativa da, Mañueco se sumará a la lista de adelantos para perder el poder, como el de Susana Díaz o Artur Mas.

Ciudadanos

Ciudadanos no quería este adelanto electoral, pero lo temía. Es uno de los actores con más que perder, pero también con más que ganar. Las declaraciones de Francisco Igea justo después de enterarse del adelanto por la espalda de su socio fue la prueba más evidente de la traición. Tienen una campaña complicada. Sin embargo, Igea no es Ignacio Aguado y Castilla y León no es Madrid. El partido gobierna en 6 ciudades medias y una de ellas está en la región, Palencia. Si los naranjas consiguen representación, aunque sea por la mínima, conseguirían parar el final ineludible que se les augura, incluso pudiendo ser decisivos en unas Cortes tan fragmentadas. Sin embargo, si no lo consiguen, afrontarán las siguientes elecciones con la moral de derrota, el mejor indicativo de la desaparición de un partido.

PSOE

Los socialistas llevan décadas sin gobernar en Castilla y León, y aunque en las pasadas elecciones Luis Tudanca ganó, la decisión de Cs de convertirse en la muleta del PP no permitió la alternancia en el poder. Son uno de los partidos que con más ahínco intentará regionalizar la campaña y hablar sobre los castellanos y leoneses. Se juegan todo a que la suma de PP y Vox no dé mayoría absoluta y se pueda fraguar una alternativa por sorpresa. Algo así como la carambola de Andalucía en 2018, que con el peor resultado de Moreno Bonilla, la suma y el gobierno fue posible. La partida está abierta siempre y cuando se aparten polémicas estériles como la de la carne, que ha hecho que el PP no haga mítines con personas, sino con ovejas.

Vox

Vox se encuentra en pleno periodo de expansión. Sin embargo, la inteligencia del PP para apropiarse de la polémica sobre las macrogranjas los ha dejado desdibujados en una cuestión de las que mejor saben utilizar, el maniqueísmo populista. La cumbre ultra que ha tenido lugar en Madrid con Orban y Le Pen no podía ser más inconveniente. En primer lugar, porque Orban, además de socio de Abascal, es socio prioritario de Putin y esto no sería importante si no estuviéramos en pleno regreso a la guerra fría. Le Pen es una de las líderes del movimiento anti-UE y Castilla y León es una de las regiones con más beneficiadas de la Política Agraria Común de España. Su líder machista, xenófobo y homófobo puede borrar toda su hemeroteca, pero eso no le borra sus convicciones.

Unidas Podemos

Unidas Podemos entró con 1 diputado en 2019 y ahora lucha por la permanencia. Para ello, no ha dudado en estirar la polémica de la carne todo lo posible para polarizar con el PP y dejar fuera al PSOE, e invitar a Pablo Iglesias, exlíder de la formación, que conserva intacta su capacidad para tensionar la opinión pública. Los morados están jugando bien sus cartas, aunque quedarse fuera de los debates les deja sin dos 'momentums' de la campaña que podrían utilizar para estar en la agenda electoral.

España Vaciada

La España Vaciada ya cuenta en Castilla y León con representación en las Cortes. UPL (León) y XAV (Ávila) cuentan ya con sendos procuradores, pero en estas elecciones se presentan partidos que están encontrando su hueco en la agenda de campaña: Soria Ya podría tener representación según varias encuestas, y Vía Burgalesa, Zamora Decide o España Vaciada también compiten por tener representación. Según algunos analistas, Mañueco adelantó los comicios, en parte, por el miedo al auge de estas plataformas, así que podríamos afirmar que el PP sería el principal perjudicado del auge de estos partidos.

10 días de campaña electoral mediante, dos debates electorales y 81 procuradores en juego. Las sedes madrileñas de los partidos nacionales tensionadas, las sedes provinciales de los partidos de la España Vaciada con esperanza. Porque por primera vez en el país, no es Catalunya o Andalucía las que marcan el calendario electoral nacional, sino que una de las comunidades de la España olvidada.

