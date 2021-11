La suerte de Sánchez

1 Se lee en minutos



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aplaude a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de que el Congreso aprobase los Presupuestos Generales del Estado para 2022. / EUROPA PRESS/EDUARDO PARRA

Mientras los dirigentes del PP siguen anunciando el Apocalipsis, es decir, el desastre absoluto al que estaría llevando a España el Gobierno de coalición, y reclamando obsesivamente elecciones anticipadas, el presidente Pedro Sánchez ha logrado, una vez más, sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado con una amplísima mayoría de 188 escaños, 12 más de la mayoría absoluta y 21 más de los 167 con los que consiguió su investidura el 7 de enero de 2020. Falta aún el trámite del Senado, pero aunque allí se introdujeran cambios, la última palabra la volvería a tener el Congreso. Es decir, que si no ocurre nada extraño, a finales de año las cuentas del Estado, bendecidas ya por la Unión Europea, estarán publicadas en el 'BOE'.

La aprobación de los Presupuestos es esencial para aplicar las políticas gubernamentales y, en este momento, para poder canalizar los fondos europeos de recuperación. De no haber sido capaces de aprobarlos, se daría por tocada de muerte la legislatura por la inestabilidad de un Gobierno sin apoyos suficientes para aprobar prácticamente nada. Así que, en ese caso sí, estarían sonando campanas electorales, como ocurre en Andalucía. El presidente andaluz no parecía interesado en adelantar las elecciones, pero ahora, sin presupuestos para 2022, podría convocarlas para la próxima primavera. Esa es un hipótesis que le gusta al líder popular, Pablo Casado, porque seguramente anotaría una nueva victoria para su partido, pero puede no ser tan buena para el moderado Moreno Bonilla, que podría convertirse en el primer dirigente popular en incorporar directamente a Vox al Gobierno.

El éxito presupuestario le deja a Sánchez manos libres para decidir. Parece que agotará la legislatura. No tendría sentido adelantar antes de que se consolide la recuperación económica y mejoren sus expectativas en las encuestas. La suerte del presidente, la estabilidad que le da tener las cuentas aprobadas y la consolidación de esa mayoría variopinta, le permite elegir cuándo y por qué hacerlas. Y no es poco.

