La España plural y transversal

De izquierda a derecha, los presidentes Guillermo Fernández Vara (de Extremadura), Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Alberto Núñez Feijoo (Galicia), Miguel Ángel Revilla (Cantabria), Concha Andreu (La Rioja), Javier Lambán (Aragón) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) durante el Foro de Santiago. / EFE/LAVANDEIRA JR

Ocho comunidades autónomas de la España despoblada se reunieron el martes en Santiago de Compostela para aprobar un documento con los criterios que defienden sobre la financiación autonómica, cuyo modelo está caducado desde 2014 sin que ni el Gobierno de Mariano Rajoy ni el del Pedro Sánchez hayan abordado su reforma, aunque ahora empieza a abrirse el debate sobre la nueva fórmula.

Lo primero llamativo es que las autonomías reunidas en Santiago lo han hecho por encima de adscripciones políticas, ya que cinco de ellas (Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Asturias) están gobernadas por los socialistas, dos por el PP (Galicia y Castilla y León) y Cantabria por una formación regionalista. Lo que une a estas comunidades es la demografía en crisis y la dispersión frente a autonomías más pobladas y con núcleos urbanos más importantes como la Comunidad Valenciana, Andalucía o Murcia, que forman un frente opuesto que reivindica la prioridad del criterio de la población para el modelo de financiación. Baleares está más cerca de esta posición, mientras que Madrid no se decanta y Cataluña exige que los acuerdos de financiación sean bilaterales, algo ya descartado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Esta iniciativa, promovida por el gallego Alberto Núñez Feijóo, se une a la reciente movilización de empresarios de las comunidades del levante pidiendo la agilización del llamado Corredor Mediterráneo. O la reunión entre el valenciano Ximo Puig y el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla para coordinar sus intereses por encima de siglas. Todas ellas sirven para dibujar iniciativas transversales de una España plural, alejada de los habituales ejes de relación obligados por las alianzas parlamentarias de partidos estatales con nacionalistas o independentistas catalanes y vascos o las basadas en la tensión entre el centro y la periferia representada en el Congreso.

No está claro que ninguna de ellas cristalice en algo concreto, pero al menos dan un aviso sobre problemas reales como la despoblación y la emergencia demográfica; visibilizan que otra España es posible y también muestran que se puede hacer otra política con acuerdos transversales y entendimientos. Aunque sea como consecuencia del temor electoral a nuevas formaciones locales que sigan la estela de otras como Teruel Existe.

El planteamiento principal del foro de Santiago exige que se tenga en cuenta el coste real de los servicios públicos para distribuir recursos entre los territorios y no solo el volumen de población. En este coste real quieren introducir criterios como el envejecimiento de la población y la dispersión poblacional. El primero incrementaría en su caso el gasto de la sanidad (por un mayor porcentaje de la población con dolencias crónicas) y el segundo, en educación (transporte escolar, por ejemplo).

Es razonable plantear que la definición de los costes reales de garantizar solidariamente que las prestaciones que satisfacen los derechos básicos de todos los ciudadanos sean equivalentes y que sea el criterio central a la hora de definir una financiación autonómica. Como también lo es que los criterios esgrimidos en este encuentro no son los únicos que considerar. Otras comunidades tienen necesidades específicas que cubrir (desde el mantenimiento de infraestructuras necesarias para mantener su aportación a la creación de riqueza a la reconversión verde de grandes centros urbanos o la integración de colectivos recién llegados), asumen competencias que en otras autonomías corren a cuenta del Estado (como prisiones o seguridad ciudadana) y sus ciudadanos soportan un mayor coste de la vida. Junto al criterio de solidaridad, el de la ordinalidad para que una comunidad autónoma no pierda posiciones en el 'ranking' de la renta por el hecho de aportar fondos a la caja de solidaridad es clave también para no lastrar la competitividad de todo el país.

Aunque aseguran que no quieren hacer un frente contra el Gobierno o contra otras comunidades, es evidente la discrepancia existente entre los reunidos en Santiago y las autonomías infrafinanciadas del eje mediterráneo. Mientras los gobiernos autónomos defienden lógicamente las necesidades de sus territorios antes que la disciplina de partido, de los grandes partidos nacionales y del Gobierno se deberían esperar propuestas viables e integradoras de intereses diversos. El Gobierno, que quiere basar el nuevo modelo en la llamada "población ajustada", no puede tardar en concretar mucho más cómo hacerlo realidad.

Por el momento, las dudas sobre la economía, la perspectiva de cambios fiscales profundos y el clima político en el Congreso y las mayorías parlamentarias no auguran una resolución inmediata y, además, cada vez será más difícil a medida que se acerquen citas electorales en esas comunidades, con el horizonte de las autonómicas de 2023. Pero la situación creada por la pandemia no permite retrasar un debate imprescindible.