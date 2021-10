La familia y uno más

2 Se lee en minutos



El legado de nuestros padres es algo (me temo) que solo hemos conseguido mantener (orgullosos) los de mi generación. No creo que mis hijos vayan hablando por ahí como hablo yo de mi padre ni, mucho menos, utilizando las enseñanzas que nos dio a sus nueve hijos, de los que solo quedamos tres.

Contaba papá que cuando empiezas a hablar de tu padre es que te estas haciendo viejo. Yo, que tengo 69 años, hace mucho que hablo de mi padre, trato de seguir sus consejos y, sobre todo, jamás eché en saco roto muchas de sus frases. Por ejemplo, mira por donde, hay una que me viene, habitualmente, como anillo al dedo cuando se trata de analizar todo lo que ocurre alrededor del Barça y, por descontado, hace referencia al comportamiento de Joan Laporta, su junta, sus ejecutivos y hasta sus avalistas, que, al fin y al cabo, aunque lo nieguen, se han convertido en el tuétano de los primeros meses de mandato.

Demasiadas mentiras

“Emilio, que nunca te tomen por tonto”. Esa es la premisa clave. Como soy el primer hereje, les contaré que he estado a punto, a punto, de escribir su nombre, pero los cuatro amigos con los que hablo antes de escribir mis artículos (yo ya inventé hace años la fórmula de Carmen Mola), me han recomendado que no lo haga. “No vale la pena”. Yo sí creo que vale la pena, pero no lo haré.

Y creo que vale la pena porque cuando uno está en un puesto de máxima responsabilidad en una entidad como el Barça, llamada ‘més que un club’, no ha de ser soberbio, ni altivo, ni perdonarle la vida a nadie cuando ese 'nadie' tiene razón, argumentos, fuentes y cuenta la verdad de lo que está ocurriendo.

Sé que como hereje, mucha gente piensa que nada de lo que hace Laporta, su ‘camarote’, sus familiares en el club, sus asesores como el ‘ministro sin cartera’, Alejandro Echevarría, sus ejecutivos, me parece bien. Repito, lo que me molesta es que me tomen por tonto.

El plan de Font

El 25 de septiembre, es decir, hace más de un mes, escribí un artículo titulado ‘Ni plan a, ni plan b; Xavi, el plan de Víctor Font’. Ese mismo día, esa persona importante, que no se separa ni medio metro de Laporta, me envió un washap amabilísimo, educadísimo, que empezaba “querido Emilio”, donde me aseguraba que estaba equivocado, errado, que no tenía ni idea de lo que escribía. “De entrada te diré que Xavi no es opción”. Eso sí, añadía que había sectores, fuerzas, gente, humanos (lo juro, ponía ‘humanos’) que tenían mucho interés en que se fichase a Xavi.

Ha perdido, y por goleada, mi ‘querido Emilio’ y, ante mis ojos, como tengo entendido que ya les ha ocurrido a otros periodistas, ha perdido toda la credibilidad que tenía. He de interpretar, por tanto, que Echevarría ha conseguido colocar a su amigo Xavi como ha colocado ya a su amigo Deco. El ‘camarote’ va en aumento. Y las familias también, pues a la familia de Laporta y a la de Alexanko, por citar dos ejemplos públicos, se añadirá ahora la familia de Xavi Hernández.

Y todos felices. Que no nos tomen por tontos. Gracias papá.

