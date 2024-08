Brasil carga contra Jennifer Hermoso y Cata Coll tras los JJOO: "Casi nos rompen la mano en el saludo"

La semifinal entre Brasil y España de los JJOO de París 2024 sigue trayendo cola. El encuentro, que terminó con la eliminación de las de Montse Tomé (4-2) fue polémico. Estuvo cargado de tensión en el campo y fuera de él. Varias futbolistas de la selección restringieron los comentarios en sus perfiles de Instagram. "Tengo banderas de Brasil de hasta hace un año. Ninguna de nosotras ha faltado el respeto a esta selección jamás. Marta siempre ha sido mi referente. Si alguien se ha sentido ofendido, lo siento, pero creo que no faltamos al respeto", defendió Jennifer Hermoso tras la derrota. Doce días después, Tarciane, internacional de la 'Canarinha', ha vuelto a poner a la capitana en el ojo del huracán.

"La gente no entiende lo que es tener respeto"

En el segundo partido -se enfrentaron también en fase de grupos de los JJOO- estábamos hablando Vitória Yaya y yo hablando con nuestro preparador físico Marcelo. Ella, Jennifer Hermoso, fue la última en saltar al campo. Nos mandó callar, con un chitón: 'Shhhhhh'. Nos giramos lentamente hacia ella y pensamos: 'Esta chica va a recibir bien hoy'", relató Tarciane en 'Charla Podcast', donde repasó la participación de Brasil en París 2024. Las brasileñas se tuvieron que conformar con la medalla de plata tras perder frente a EEUU en la final, pero derrotaron con contundencia a las actuales campeonas del mundo.

De acuerdo con la versión de la zaguera brasileña, Cata Coll, la portera de España, quien se disculpó después de su actuación en la semifinal, y Jennifer Hermoso, la capitana, fueron las que dirigieron un peor trato a las brasileñas. "Creo que a veces la gente no entiende que es bueno tener respeto. Cualquiera sabe que Alexia Putellas o Aitana Bonmatí son las mejores del mundo, pero ellas también deben respetar a las rivales. Porque, joder, ellas juegan a lo mismo que nosotros, el mismo deporte y el mismo torneo", criticó Tarciane, actual jugadora del Houston Dash estadounidense.

Tarciane celebra durante el Brasil - España de los JJOO de París. / KIKO HUESCA / EFE

"Hija, entonces vete a jugar al vóley"

"La situación te obliga a tratarlas de la misma manera que ellas lo hacen contigo. Porque en varios partidos hemos visto que miran al resto de jugadoras como si no fueran nada en el campo. Justo antes de entrar en el campo, yo grité: '¡Vamos, Brasil!'. Pues su portera, Cata Coll, respondió: 'Relax, ellas tienen tanto miedo, están tan nerviosas...'. Después, en el saludo protocolario, casi nos rompen la mano", denunció Tarciane. La portera del Barça fue una de las señaladas en la eliminación de España, que fue incapaz de reponerse al mazazo y conseguir un bronce que se llevó Alemania.

Tras el encuentro, Cata Coll, entre lágrimas, pidió perdón por sus fallos: "Primero de todo, disculpas. Creo que no he estado a la altura del equipo. A veces se está arriba y otras abajo. Me ha tocado la parte mala. Pero orgullosas de mi gente, creo que han luchado hasta el final para intentar darle la vuelta". Jennifer Hermoso también dio la cara: "Yo lo que dije es que para mí no es fútbol esa pérdida de tiempo o el intentar que haya una batalla entre jugadoras. Es importante que concienciemos a la gente, sobre todo a las niñas que vienen". Una referencia clara a lo sucedido en el encuentro de la fase de grupos en el que España sí venció a Brasil.

La '10' de España tuvo varios encontronazos con Tarciane, a la que pidió que no le tocase más durante el partido. "Vale, hija, entonces vamos a jugar a vóley", le espeto la brasileña. Se unió su compañera, Lorena, portera de la selección latinoamericana, quien también ironizó: "Entonces, ¿no se puede tocar a nadie en el área?, vaya por Dios". Después de este tenso encuentro, Jennifer Hermoso, veterana curtida en mil batallas, pidió olvidar todo lo sucedido en el partido, argumentando que "todo lo que sucede en el campo, se queda en el campo". Pero la máxima parece no haber calado en el ideario brasileño.