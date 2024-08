El 'muro' Wolff y la maldición de las semifinales noquean a los Hispanos

España desperdició una oportunidad de oro para disputar la primera final olímpica de su historia tras perder por 25-24 ante Alemania una semifinal en la que trabajó mucho para encarar la recta final 23-24 arriba.

Ahí el meta Andreas Wolff (la clave del partido) detuvo dos lanzamientos a bocajarro a Javi Rodríguez, uno a Abel Serdio y otro a Álex Dujshebaev. Fue muy cruel. Ahora, a esperar al perdedor del Dinamarca-Eslovenia para pelear por el bronce el domingo.

La primera parte fue una sucesión de acciones negativas que habrían hecho bajar los brazos a cualquier equipos. Sin embargo, los Hispanos no son cualquier equipo y volvieron a dar muestras de su resiliencia y de su capacidad de compactarse cuando vienen mal dadas.

Andreas Wolff (nuevo fichaje del THW Kiel) volvió a demostrar por qué es uno de los mejores porteros del mundo con 12 paradas y un 50% en la primera parte (no le computaron una intervención), Dani Fernández envió al larguero una contra y no controló un pase en otra y Javi Rodríguez falló dos veces delante de la portería.

Dani Fernández, ante un inmenso Andreas Wolff / EFE

España tardó 6:17 en abrir el marcador (3-1) después de cinco paradas seguidas de Wolff y no terminaba de encontrar el punto al partido con Kauldi Odriozola jugando de inicio y con Ian Tarrafeta de 'cerebro'. La entrada de Agustín Casado dio otro aire al equipo y así llegó el 6-6 (min. 14) coincidiendo con una mejoría defensiva en la que fue importante Abel Serdio.

Sin embargo, Alemania volvió a hacer daño con un par de acciones desafortunadas y con la calidad de Kai Häfner para marcharse por cuatro goles (11-7, min. 21). La actuación de Wolff no debería ocultar el sensacional partido de Pérez de Vargas en la otra portería, todo sea dicho.

Los Hispanos se hicieron aún más fuertes en defensa y encontraron el gol pese a otras dos paradas más de Wolff. Y lo hicieron a partir del ataque siete contra seis alemán que dio pie a un 1-5 para el 12-12 con el que se llegó al descanso tras un golazo descomunal de Álex Dujshebaev. Un resultado extraordinario para cómo habían ido las cosas.

Casado sufre en sus carnes la dureza defensiva alemana / EFE

Sin embargo, los problemas regresaron tras el descanso con otras dos paradas de Wolff y la irrupción de Uscins tras sus 14 goles en cuartos de final. Alemania volvió a tomar tres goles de renta (17-14) y España reaccionó con dos paradas de Gonzalo de auténtico fuera de serie (17-16, min. 38).

El partido volvió a complicarse otra vez con Uscins al mando de las operaciones (19-16) y otra vez respondieron los de Jordi Ribera con tres goles seguidos de Tarrafeta y otro de Garciandia para volver a empatar la semifinal (20-20, min. 46:19). Tan solo faltaba adelantarse por primera vez y España lo hizo con el 22-23 de Aleix Gómez (min. 50:27) y con 23-24. Lástima ahí de dos lanzamientos a bocajarro de Javi Rodríguez que adivinó Wolff.

Y Lukas Mertens no perdonó el 24-24 en el 56'. Por cierto, ¡qué obsesión con tirarle arriba al meta alemán! ¡Busquen abajo! Wolff también detuvo el lanzamiento de Álex Dujshebaev. Alemania atacaba con 25-24 y no marcó, pero los españoles no consiguieron encontrar el lanzamiento de la prórroga. Desolación absoluta tras un trabajo excepcional. Faltó rematar en un día nefasto hasta el momento con el fútbol femenino y el piragüismo.