El bonito homenaje a Carolina Marín en la ceremonia de medallas de su rival en semifinales

Carolina Marín no estuvo en la ceremonia de medallas de los JJOO en bádminton. Su cruel abandono le privó de luchar por un oro para la que era favorita y que se llevó la surcoreana An Se-Young ante la china He Bing Jiao. La plata olímpica accedió a la lucha por el título tras la lesión de la española, a la que su rival en semifinales homenajeó llevando una pequeña chapa con el símbolo del Comité Olímpico Español (COE).

Fue el mejor y más deportivo modo de que la oro olímpico en Río 2016 estuviese presente en la ceremonia, después de que se descartase otorgarle una medalla honorífica. Las muestras de apoyo se multiplicaron en las horas posteriores de la lesión de la onubense. El COE, así como la Federación Española de Bádminton, fueron un paso más allá pidiendo un reconocimiento especial para la deportista, una medalla de bronce honorífica que pusiese en valor la proeza de la onubense en el torneo olímpico.

A pesar de la insistencia de ambas organizaciones, el COI no accedió a sus peticiones como sí ocurrió en los JJOO de Río de 2016, precisamente con Carolina Marín de por medio. Cuando el partido de semifinales marchaba igualado, la china Li Xuerui, rival de la española, sufrió también una rotura de ligamento cruzado de la rodilla, pero se mantuvo mermada hasta el final. La onubense ganó y finalmente obtuvo el oro.