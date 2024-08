¿Cuándo compite Saúl Craviotto? El K4-500 enciende la batalla entre el piragüismo y la vela por ser el deporte español más laureado

El piragüismo español tiene siempre el reto de sostener el medallero español en unos JJOO. Un deber compartido con la vela, que ha encendido la batalla por ser el deporte más laureado con el oro logrado por Diego Botín y Florian Trittel en la categoría 'skiff' (49er) para deshacer la igualdad que consiguió Pau Echaniz en eslalon. Cuando Marcus Cooper se presentó como abanderado advirtió a Támara Echegoyen: "Vamos a por vosotros, os queremos superar". Con las regatas todavía en marcha, el piragüismo español tiene el reto de superar las 22 medallas que marca la vela, frente a las 21 de los palistas, que tendrán su gran oportunidad en el K4-500 liderado por Saúl Craviotto. Una prueba que se disputa este martes, a partir de las 9:30.

Para Saúl Craviotto, la prueba cobra un sentido más especial, porque si logra tocar metal superará las cinco medallas. Las mismas que tiene David Cal, también piragüista, y con el que comparte lo más alto del podio olímpico. "Para nada pienso en David Cal, solo cuando me lo preguntan. Conste que es normal, porque al final estoy empatado con él a cinco medallas. En mi día a día no es algo que me quite el sueño. Si no consigo más metales yo estoy ya más que satisfecho. Estoy feliz con lo que he logrado. ¿Consigo otra? Pues fenomenal. Pero no es por superar a David Cal, para mí es un referente y para el mundo siempre lo será. Pase lo que pase en París 2024", comentó el ilerdense en conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

¿Qué es el K4-500 de piragüsimo y quién lo compone?

Craviotto será el líder del K4-500 español, considerada como la prueba estrella del piragüismo en los Juegos Olímpicos. Como su nombre indica, en esta disciplina se compite en un kayak (de ahí la letra 'K'). En cada embarcación viajan cuatro deportistas y la distancia que cubren son 500 metros. El K4-500 español en París 2024 está compuesto por Saúl Craviotto, Marcus Cooper Walz, abanderado español en la cita olímpica, Rodrigo Germade y Carlos Arévalo.

El deportista nacional más laureado en el programa olímpico es el líder de una embarcación favorita a la medalla de oro. En Tokio 2020 se estrenó como modalidad olímpica. El mismo cuarteto que competirá en Vaires-sur-Marne Francia obtuvo la plata con un tiempo de 1:22.445, apenas unas milésimas por detrás del K4 500 de Alemania, que volverá a ser el gran rival de los españoles. Ya lograron vencerles en el Mundial de Sprint Olímpico de Canadá en 2022.

Para Saúl Craviotto serán los quintos Juegos Olímpicos. En todas las citas ha conseguido metal. Su primera medalla fue un oro en el K2-500 de Pekín 2008 junto a Carlos Pérez Rial. En Londres 2012 obtuvo la plata en el K1-200, mientras que el Río 2016 alcanzó el oro en el K2-200 junto a Cristian Toro y el bronce en el K1-200. A esto hay que sumarle la ya citada plata del K4-500 en Tokio. ¿Será el colofón del piragüista ilerdense? "Cuando termine, pensaré si sigo un 'pelín' más", aseguró en conversación con este diario, en relación a su participación en el Mundial de Milán, no en un nuevo ciclo olímpico.

El K4 500 que buscará el oro en los JJOO de París, compuesto por Craviotto, Arévalo, Cooper y Rodrigo Germade. / SALVADOR SAS / EFE

¿Cuántas medallas ha ganado la vela?

La vela ha aportado al olimpismo español hasta 22 medallas. La más reciente, en París 2024. El oro de Diego Botín y Florian Trittel en 49er deshizo la igualdad. En total, los regatistas nacionales han logrado 14 oros. En Moscú 1980, Jan Abascal y Miguel Noguer fueron campeones en Moscú 1980 en Flying Dutchman. En Los Ángeles 1984, José Luis Doreste y Roberto Molina vencieron en 470. En Seúl 1988, José Luis Doreste repitió triunfo en Finn.

Pero el gran baño dorado llegó en Barcelona 1992 con hasta cuatro medallas de oro: José María van der Ploeg en Finn; Jordi Joan Calafat y Francisco Sánchez Luna en 470; Patricia Guerra y Theresa Zabell en 470; y José Luis Doreste junto a Domingo José Manrique en Flying Dutchman. En Atlanta 1996 hubo dos oros olímpicos: Begoña Vía-Dufresne y Theresa Zabell en 470 y José Luis Ballester y Fernando León en Tornado.

En Atenas 2004, Xabier Fernández e Iker Martínez ganaron en la clase 49er; en Pekín 2008 sumaron un oro Fernando Echávarri y Antón Paz en Tornado; en Londres 2012 hizo lo propio Marina Alabau en RS:X; y, finalmente, Támara Echegoyen, Ángela Pumariega y Sofía Toro lo consiguieron en Londres 2012.

La vela también ha dado cinco platas al deporte olímpico español: Antonio Gorostegui y Pedro Millet en 470 en Montréal 1976; Natalia Vía-Dufresne en Europa en Barcelona 1992; Rafael Trujillo en Finn en Atenas 2004; Sandra Azón y Natalia Vía-Dufresne en 470 en Atenas 2004 y Xabier Fernández e Iker Martínez en 49er en Pekín 2008. Finalmente, tres bronces: Santiago Amat en Clase Monotipo en Los Ángeles 1932; Joan Cardona en Finn en Tokio 2020; y Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez en 470 en Tokio 2020.

Sergio R. Viñas

¿Cuántas medallas ha ganado el piragüismo?

El piragüismo ha conseguido en los JJOO 21 medallas, una menos que la vela. La última, el bronce Pau Echaniz en piragüismo eslalon. De este total, cinco oros: David Cal en el C-1 1000 en Atenas 2004; Saúl Craviotto y Carlos Pérez Rial en el K2-500 en Pekín 2008; a las que se suman los oros en Río 2016 de Maialen Chourraut en Eslalon K-1 1000 y Marcus Cooper Walz; Saúl Craviotto y Cristian Toro en el K2 200.

Los palistas han alcanzado nueve platas. En Montreal 1976 lo consiguió el K4 1000 de José María Esteban, José Ramón López, Herminio Menéndez y Luis Gregorio Ramos. En Moscú 1980 el K2 500 de Herminio Menéndez y Guillermo del Riego. En Atenas 2004, David Cal en el C1-500, que repetiría segundo puesto en el C1-1000 y C1-500 de Pekín 2008; al igual que en el C1 1000 de Londres 2012. También 'cazaron' plata Saúl Craviotto en el K1 200 en Londres 2012; Teresa Portela en el K1 200 en Tokio 2020; Maialen Chourraut en Eslalon K1 en Tokio y el nombrado K4-500 de Saúl Craviotto, Marcus Cooper Walz, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade en Tokio 2020.

Finalmente, el palmarés del piragüismo se completa con seis bronces: Herminio Menéndez y Luis Gregorio Ramos en el K2 1000 en Moscú 1980; Enrique Míguez y Narciso Suárez en C2 500 en Los Ángeles 1984; Maialen Chourraut en Eslalon K1 en Londres 2012; Alfonso Benavides en C1 200 en Londres 2012; Saúl Craviotto en K1 200 Río 2016 y el reciente de Pau Echaniz en K1 en París 2024. El K4-500, con Saúl Craviotto al frente, espera sumar un nuevo metal, mejor de oro, para volver a igualar la encendida lucha entre los dos deportes más gloriosos de los JJOO.