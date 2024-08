Un campeón olímpico dormido en la calle y crítico con la Villa: "No hay aire acondicionado, hace calor, la comida es mala"

El italiano Thomas Ceccon está siendo uno de los grandes protagonista de los Juegos Olímpicos. Campeón de los 100 metros espalda el nadador se ha convertido en uno de los iconos de la cita por su rendimiento en la piscina, pero también por lo que se ha viralizado su figura, tanto por ser considerado uno de los deportistas más guapos de los Juegos como por lo que pasó este domingo.

El palista de Arabia Saudí Husein Alireza publicó una historia de Instagram con un vídeo en el que podía ver al campeón de los 100 metros espalda durmiendo en un jardín de un parque de París cercano a la Villa. El italiano estaba dormido sobre una toalla colocada en el césped y con las zapatillas quitadas, al lado de un banco.

El equipo italiano no se ha pronunciado sobre la imagen, pero si lo ha hecho el propio Ceccon, que en los días previos rajó sobre la Villa. Además de la falta de aire, también han rajado de las camas de cartón diseñadas supuestamente para ser ecológicas y, supuestamente, a prueba de sexo, y de la escasez de algunos alimentos.

"Sin aire y con mala comida"

Ceccon ya se había quejado quejado de lo incómodas que eran las camas de la Villa Olímpica, así como del calor que tenía que soportar en las habitaciones. "En la Villa no hay aire acondicionado, hace calor, la comida es mala. Muchos atletas se mudan por esto... no es una excusa, es la pura crónica de lo que quizás no todos saben. Insisto en que esto no pretende ser una justificación, todos vivimos las mismas situaciones y estamos en las mismas condiciones. Hay algo que probablemente muchos no sepan y es justo contarlo", había lamentado Thomas Ceccon sobre las instalaciones.

“Me rendí al final... estaba un poco cansado, es difícil dormir tanto por la noche como por la tarde, entre el ruido y el calor. Sí, para mí también hace calor, en la Villa no hay aire acondicionado, no se come bien y hay problemas con la comida. Muchos atletas se trasladan por estas razones”, concluyó hace dos días. Y unos días después, casualidad o no, se vio a Ceccon durmiendo al aire libre. Quería descansar porque ayer tenía las series del relevo 4x100 estilos, en las que el equipo italiano se quedó fuera de la final.