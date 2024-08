Juegos Olímpicos de París 2024, en directo hoy 3 de agosto | Peleteiro, Zapata y el boxeo, opciones de medalla para este sábado

ATLETISMO | TRIPLE SALTO

Ana Peleteiro: "Me he sentido como Taylor Swift en el Bernabéu": "Me he sentido como Taylor Swift en el Bernabéu. En negro. Para mi un estadio lleno es como una performance. Vivo así. De hecho estaba un poco nerviosa y el ritmo de las palmas me ayudó a tranquilizar las pulsaciones y hacer los deberes. Ahora a continuar con el trabajo y hacer caso a Iván", declaró sobre su entrenador, el cubano Iván Pedroso.