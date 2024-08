Jugó en la NBA y en el Baskonia, pero ahora es olímpico en vóley playa: Chase Budinger reta a la pareja española

Este viernes, si algún aficionado al baloncesto enciende su televisor y se pone a hacer zapping para ver que hay interesante de ver en una nueva jornada de los Juegos Olímpicos después de comer, a eso de las 15.00, es muy posible que se encuentre con una escena que le desconcierte un poco al dar con el partido de vóley playa que disputará la pareja española que forman Pablo Herrera y Adrián Gavira. Más en concreto, si lo que le gusta es la NBA seguro que le suena la cara de un pelirrojo que estará enfrente de ellos, luciendo los colores de Estados Unidos y haciendo dúo Miles Evans.

Se trata de Chase Bundinger, exjugador profesional de baloncesto que estuvo en la NBA entre 2009 y 2016 tras ser elegido por los Detroit Pistons en el puesto 44 del draft de 2009, el mismo en el que los Minnesota Timberwolves escogieron a Ricky Rubio en el cinco. Alero de posición, fue compañero precisamente de Ricky, jugando para los Wolves entre 2012 y 2015 tras una primera aventura en los Houston Rockets. Sus últimos dos años en la mejor liga del mundo los pasó entre los Indiana Pacers y los Phoenix Suns, antes de pasar un año, el último de su carrera baloncestística, en España

Porque antes de retirarse a la temprana edad de 29 años, Budinger desembarcó en Vitoria para jugar un último año al baloncesto en el Baskonia, disputando 20 partidos en la ACB en la temporada 2016-2017. Una respetable carrera que fue puesta en jaque por una lesión en el menisco al llegar a Minnesota, pero que aún así cerró con unos números más que aceptables: 7,9 puntos, 3,0 rebotes y 1,2 asistencia en 407 partidos y 12 minutos con un 43% en tiros de campo y un 35% en triples. Incluso llegó a ser protagonista en el Concurso de Mates del All Star de 2012.

Gustavo Ayón, con el Madrid, hace un mate ante el alero del Baskonia Chase Budinger, en un partido de 2019. / J. J. Guillén

Compaginando baloncesto y volley en el Instituto

En su época en el instituto, Chase Budinger compaginó el baloncesto con el voleibol, disciplina en la que ganó por aquellos años tres campeonatos estatales y fue fue nombrado Jugador Nacional del Año por la revista Volleyball Magazine en 2005. Realmente, aunque destacaba en los dos, el que mejor se le daba sin duda era el vóley. Pero entonces... ¿Por qué eligió el baloncesto?

La respuesta es sencilla: la rentabilidad económica. En 2006, mientras empezaba a ser considerado como el mejor del voleibol estadounidense, participó y destacó en el del McDonald's All American, un torneo considerado como el All Star de adolescentes y que reúne a los mejores jugadores de baloncesto de High School, llegando a compartir MVP con alguien que no es precisamente un cualquiera: Kevin Durant.

"Siempre sueño en grande, me encanta tener grandes objetivos. Mi idea de cambiar de deporte es estar en los Juegos Olímpicos", dijo en 2017, justo tras retirarse del baloncesto profesional. Un cambio que hizo efectivo en 2018, cuando se estrenó en el AVP Tour, siguiendo el legado de su familia, porque el volley está en los genes de los Budinger. Solo así se entiende que su hermana Brittanie también tuviera una notable carrera universitaria y fuera profesional en el Europa, y que su hermano Duncan haya participado también en el circuito norteamericano de vóley playa.

Chase Budinger, en la NBA. / .

"La mayoría de los chicos, cuando terminan un deporte, están un poco confundidos o perdidos para el siguiente viaje. Tuve la suerte de hacer la transición a un deporte diferente inmediatamente y jugar al más alto nivel", dijo después de debutar en su nueva profesión, que le ha llevado a conseguir lo que nunca estuvo ni cerca de conseguir con el baloncesto: representar a Estados Unidos en una cita como los Juegos Olímpicos. "Tuve suerte de hacer una transición a otro deporte y competir a primer nivel, muchos jugadores cuando acaban sus carreras están confundidos y se encuentran perdidos, yo he tenido suerte", añadió.

En la ceremonia de apertura de los Juegos se le vio saludar a los que fueron sus rivales en la NBA: Durant, LeBron James, Anthony Davis... Fue el anticipo de su estreno olímpico este lunes, con el que se ha convertido en el primer jugador NBA en ser olímpico en vóley playa. Con 36 años, Budinger está jugando en París como pareja de Miles Evans, disfrutando de su nuevo amor frente a la torre Eiffel. Hasta ahora suman una victoria y una derrota y su próximo partido, este viernes ante la pareja española formada por Herrera y Gavira, será fundamental para ambos países si quieren seguir avanzando.