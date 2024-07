La 'abuela' de los Juegos Olímpicos nació en China, juega para Luxemburgo y gana con 61 años

Hay una mujer que ha decidido llevar eso que suele decirse de que "la edad es solo un número" al extremo en los Juegos Olímpicos de París. Su nombre es Ni Xia Lian y, aunque con ese nombre pueda sonar raro, representa a Luxemburgo. A sus 61 años, es la 'abuela' no solo de la expedición de su país de acogida, si no de los 10.500 atletas de los 206 territorios distintos que están presentes en Francia. Y juega, pero no solo eso, porque también gana, a ping pong, como demostró el pasado domingo al imponerse a la turca Sibel Altınkaya, a la que dobla en edad, y clasificarse para la segunda ronda del torneo individual femenino.

"Mi edad es la que es, pero mi corazón es muy joven", dijo antes de viajar a París Ni, que este martes tendrá que hacer frente al más difícil todavia, puesto que se medirá a la actual número uno del ránking y gran favorita, la china Sun Yingsha. Un reto pero que, a estas alturas y con toda la experiencia que carga en su mochile, no le produce ningún tipo de temor.

Nacida en Shanghái, Ni llegó a ser bicampeona mundial en los años ochenta, cuando tenía 19 años, con China antes de emigrar y establecerse en Luxemburgo. Allí se convirtió de inmediato, y con diferencia, en la mejor jugadora de su nuevo país. Tanto que como no podía ser de otra forma le ofrecieron disputar los Juegos de Atlanta en 1996 enfundada en la bandera del país centroeuropeo, pero en esa ocasión la oferta porque aún se sentía "demasiado cercana a su país de nacimiento".

Pero unos años más viviendo en Luxemburgo le hicieron cambiar de opinión. Y desde entonces suma ya seis Juegos Olímpicos, más que nadie en su tierra de acogida. Aunque tras Tokio 2020 había optado en un principio por retirarse, el hecho de seguir siendo la mejor de su país y el interés de su federación la animaron a continuar rebasada ya la barrera de los 60 años. Y ahora mismo da la sensación de no haber errado con su decisión.

50 años jugando al ping pong

Hasta tal punto llega su reconocimiento que, de hecho, fue la elegida para portar la bandera en la lluviosa ceremonia de apertura de los Juegos que transcurrió por el río Sena. "Somos un pequeño país con un gran corazón, siempre me ha inspirado nuestra rica cultura y el inquebrantable apoyo a sus atletas. Gracias por creer en mí y por esta increíble oportunidad. Juntos, demostremos al mundo la pasión y el orgullo que encarna nuestra nación", dijo la jugadora de tenis de mesa tras el desfile en barca, en una rueda de prensa en la que despachó preguntas en cantonés, francés, inglés y recordó sus orígenes.

"Ha cambiado todo mucho. Tanto que no tienen toda mi actividad”, dijo en alusión a la Federación Internacional de Tenis de Mesa, que la tiene registrada desde 1986, aunque ella corrige que comenzó a jugar oficialmente en 1983. "Antes todo era negro y rojo. Ahora es azul, rosita, amarillo, el que desees. Y la bola es más grande y, más aún, el material de la bola es distinto, el suelo es distinto, la mesa es distinta, lo que es un problema para mí, que comencé a jugar hace 50 años", comentó sobre la evolución del juego, al que está dando buena muestra de estar más que adaptada.

Tras dar la sorpresa ganando en primer ronda, Ni ya es oficialmente la jugadora de tenis de mesa de mayor edad en conseguir una victoria en los Juegos Olímpicos. Y ahora, una vez considerada mentora y gran ejemplo para las nuevas generaciones de atletas, y convertida en la indiscutible favorita del público que acude al South Paris Arena, quiere derrotar, por qué no, a la gran favorita al oro y seguir haciendo historia en su pasión, el ping pong.

Un deporte, el tenis de mesa, dominado con mano de hierro por los chinos, que se han repartido 32 de los 37 oros desde que entró en el programa olímpico en los Juegos de Seúl 1988. Y si eso no es sueficiente, basta con echar un vistazo a los cuadros de ambos circuitos para comprobar que decenas de jugadores chinos compiten bajo banderas de otros países que los han acogido. O son descendientes de padres nacidos en el país oriental y emigrados, como es el caso de María Xiao, la representante de España, nacida en Calella (Cataluña) .