Los Juegos Olímpicos admiten a un condenado por violar a una niña de 12 años y permitirán la foto de la "vergüenza" con la torre Eiffel de fondo

Puede ser que el enclave que la organización de los Juegos Olímpicos de París ha elegido para el voleibol playa sea el más envidiada de todo el evento. A los pies de la torre Eiffel, en el Champ de Mars, el torneo dará lugar sin duda a algunas de las mejores instantáneas de toda la cita olímpica. Un paraje idílico, prácticamente sin comparación, en el que sin embargo este domingo se producirá una de las fotos de la vergüenza de esta cita olímpica.

En ese campo de voleibol playa debutará en unos Juegos el holandés Stevan Van de Velde, el deportista más señalado de los Juegos. Y lo es por haber protagonizado, hace ahora una década, uno de los actos más repudiables posibles. En 2014, Van de Velde conoció a una niña británica a través de Facebook y empezaron a hablar. Aunque al principio ella le dijo que tenía 16 años, el holandés se enteró de que tenía 12 años y paró de hablar con ella. Pero pasado un tiempo tomó un avión para verla y posteriormente se supo, tras reconocerlo el atleta, que "tuvimos relaciones sexuales".

Un episodio que califica como el "mayor error de su vida". Así lo calificó Van de Velde en 2018 en una entrevista concedida al medio público holandés NOS, la única que ha concedido en todo este tiempo. "Puedo darle vueltas mil veces a todo esto, pero tomé la decisión equivocada. Cometí un grave error, nadie lo puede negar. Ya no puedo hacer nada al respecto. No puedo revertir mis actos, así que tengo que soportar las consecuencias", añadió

En Reino Unido, el sexo con un menor está tipificado como violación, independientemente de que haya o no consentimiento por su parte. Por tanto, Van de Velde fue condenado a 4 años de cárcel en 2016. "Antes de venir a nuestro país entrenabas para representar a Países Bajos en los Juegos Olímpicos. Ahora tus sueños se han acabado", sentenció el juez Francis Sheridan, en suelo inglés. Ahí pareció acabarse la carrera del deportista, aunque la realidad fue distinta.

Traslado y cambio de pena

Van de Velde pasó 12 meses en una cárcel inglesa y entonces fue trasladado a su tierra. Y en Holanda la justicia cambió la pena, tipificando lo ocurrido como abuso de menores y reduciéndole considerablemente la pena, obligándole a estar solo un mes más entre rejas y permitiéndole salir libre con la obligación de seguir un curso de rehabilitación supervisado por profesionales.

Apenas un año después, en 2018, ya estaba de nuevo en las canchas, y a final de temporada se subió al podio de la Copa del Mundo. Un proceso de reinserción a toda velocidad y sin tener en cuenta apenas la magnitud de lo acontecido. Para los Juegos de Tokyo no consiguió clasificarse, pero hace unos meses, y tras cambiar de pareja y asentarse junto a Matthew Immers, certificó su billete a París

Las peticiones de exclusión al Comité Olímpico Internacional (COI) han sido numerosas, acompañadas de calificativos como "vergüenza" o "inadmisible. Los portavoces de Sport & Rights Alliance (una asociación global), Kyniska Advocay (Reino Unido) y The Army of Survivors (Estados Unidos), tres organizaciones de apoyo a víctimas de abusos sexuales en el deporte, han pedido al COI, que prohíba la participación del atleta. "No estamos en contra de que el deporte desempeñe un papel en la rehabilitación de los perpetradores. Simplemente, no creemos que el recinto deportivo más prestigioso del mundo sea adecuado para eso" afirman en un comunicado publicado por el periódico neerlandés Trouw.

Protestas y defensa de sus compañeros

Pero aún así, Van de Velde jugará en París. El COI ha recordado que la selección de los atletas corresponde en exclusiva a cada país. La Federación de Voleibol de Países Bajos cree que Van de Velde “se arrepiente de lo que hizo y lamenta el sufrimiento causado, y acepta las consecuencias de sus actos”. Consideran que “ha crecido y cambiado positivamente su vida”. Y el Comité Olimpico neerlandés asegura que “hay cero posibilidades de reincidencia”, por lo que ha dado luz verde a su presencia.

"Ha jugado en competiciones internacionales durante años. Mundiales, Europeos y Copas del Mundo. Pero las cosas cambian en los Juegos y se magnifican. No cerramos los ojos. Es un miembro del equipo, clasificado y merece nuestro apoyo", dijo Pieter van de Hoogenband, triple campeón olímpico en natación y líder de expedición de los Paises Bajos, a la televisión neerlandesa 'NOS'. "Es penoso que la gente hable así de él. Conozco al Steven de ahora y es un buen compañero y eso es lo más importante para mí”, dijo, por su parte, Immers, su pareja en cancha

Aún así, han tomado medidas para evitar a su participación han llegado desde la delegación de los Países Bajos. Van de Valde no vive en la Villa Olímpica como el resto de atletas y además no hablará con los medios de comunicación. Una ley del silencio en toda regla para tratar de no llamar la atención, si es que eso es posible a estas alturas.