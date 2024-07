Cubarsí reconoce que se le "complica" el castellano: "He hablado toda la vida en catalán, pero voy practicando"

Pau Cubarsí sigue siendo unos de los jugadores que acaparan la atención en el fútbol español. En un programa organizado por la Federación Española de Fútbol en la previa del estreno en el torneo de fútbol masculino en los Juegos Olímpicos, en el que la seleción logró una sufrida victoria ante Uzbekistán, todos los jugadores del equipo que dirige Santi Denia fueron entrevistados y se divirtieron en un ambiente distendido con varios juegos.

Cuando llegó el turno de Cubarsí, que entró junto a Eric García y Arnau Tenas, otros dos futbolistas catalanes en la selección que han ido con el equipo olímpico a París, el futbolista del FC Barcelona fue preguntado por cómo vive su explosión mediática tan joven, y el tener que estar haciendo constantemente entrevistas. Y el defensa reconoció que "cuando la entrevista es en castellano se me complica bastante porque he hablado toda la vida en catalán, pero voy practicando y ya me sale un poquito más solo, más fluido".

Segundos después, entre risas risas, el central de sólo 17 años, el más joven de la concentración, acusó a Tenas, portero del PSG y también canterano del Barça, de lo mismo. "El Arnau no sabe hablar castellano tampoco y me criticaba a mí", señaló Cubarsí sobre el guardameta, que respondió poniéndose en ese momento a hablar en francés, asegurando que será el "traductor" de la selección durante su estancia en Francia.

Debut complicado para Cubarsí

En lo puramente deportivo, los Juegos Olímpicos no han empezado de la mejor manera para Cubarsí. El central fue titular en el primer partido de la selección masculina contra Uzbekistán, pero el seleccionador Santi Denia lo sustituyó tras una primera mitad del partido en la que se vio superado por los jugadores rivales, vio una tarjeta amarilla en el minuto 7 y provocó el penalti que llevó a Uzbekistán a empatar el partido al filo del descanso.

Cubarsí, revelación del Barça en la temporada pasada junto a Lamine Yamal, llegó a estar en la prelista de Luis de la Fuente para la Eurocopa, pero el seleccionador español acabó sacándole de la lista definitiva que viajó a Alemania y conquistó el torneo. Ese descarte para la Eurocopa no impidió para que Santi Denia, entrenador de la sub-21 y de la selección olímpica confiara en él para los Juegos Olímpicos.