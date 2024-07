Juegos Olímpicos de París 2024, en directo hoy 25 de julio: Nadal podría cruzarse con Djokovic en segunda ronda

Sinner, número uno del tenis, no estará en los Juegos de París por una amigdalitis y despeja el camino de Alcaraz y Nadal

Jannik Sinner se pierde los Juegos Olímpicos de París. El tenista italiano, número uno del ránking ATP, sufre una amigdalitis que le ha impedido estar en forma para disputar la cita olímpica y ha seguido el consejo de los médicos, optando por no forzar. De esta forma, uno de los grandes favoritos para ganar el oro en individuales se baja del torneo, despejando el cuadro de los jugadores españoles.

"Después de una buena semana de entrenamiento en arcilla comencé a sentirme mal. Estuve un par de días descansando y durante una visita el médico me encontró amigdalitis y me recomendó encarecidamente que no jugara. Perderme los Juegos es una gran decepción, ya que era uno de mis principales objetivos para esta temporada. No podía esperar a tener el honor de representar a mi país en este evento tan importante", aseguró Sinner.