Los deportes que formarán parte de los Juegos Olímpicos de París 2024

Un verano repleto de citas deportivas como la Eurocopa y la Copa América culmina con los Juegos Olímpicos, la máxima cita deportiva que este año reúne a 10.500 atletas. Los aficionados podrán disfrutar de los 32 deportes que formarán parte de estos Juegos.

Los deportes olímpicos

En la antigüedad, los deportes olímpicos eran la carrera, el lanzamiento de disco, el lanzamiento de jabalina, el salto de longitud, los deportes de combate (lucha y boxeo) y los concursos ecuestres (carreras de carros y montar a caballo). Con el tiempo y desde el inicio de los Juegos Olímpicos modernos en 1896 han desaparecido algunos deportes, como la carrera de carros, y han aparecido otros imprescindibles como el baloncesto, la gimnasia artística o la natación.

La modalidad de carrera es una de las pruebas estrellas desde los Juegos Olímpicos antiguos. / Alberto Estévez

Los deportes en París 2024

Los Juegos Olímpicos de París 2024 cuentan con 32 deportes, con la novedad del break dance y mantienen algunos deportes que se incorporaron en Tokio 2020: surf, skate y escalada deportiva.

El surf volverá a ser un deporte olímpico en París 2024 tras su debut en Tokio 2020. / Miguel Gutiérrez

Además, París añade nuevas modalidades en varios deportes: tres de vela (kitesurf, 470 y regatas oceánicas), dos de piragüismo (slalom extremo femenino y masculino), una nueva categoría de peso en el boxeo femenino, el skeet mixto (tiro) y una prueba de atletismo mixta que sustituye a los 50 km.

Además de estas novedades, París seguirá teniendo los deportes habituales como atletismo, gimnasia artística, baloncesto, natación o tenis, entre otros.

La estadounidense Simone Biles estará en los Juegos Olímpicos de París 2024. / HOW HWEE YOUNG

Esta es la lista completa de deportes de los Juegos Olímpicos de París:

Atletismo : es el deporte que incluye más disciplinas y, por tanto, en la que participan más deportistas. Las disciplinas dentro del atletismo son las siguientes: carreras de velocidad, eventos de medio fondo y fondo, carreras con vallas, carreras con obstáculos y relevos, maratón y marcha atlética, salto de pértiga, salto de altura y salto de longitud, y lanzamiento de jabalina y lanzamiento de disco.

: es el deporte que incluye más disciplinas y, por tanto, en la que participan más deportistas. Las disciplinas dentro del atletismo son las siguientes: carreras de velocidad, eventos de medio fondo y fondo, carreras con vallas, carreras con obstáculos y relevos, maratón y marcha atlética, salto de pértiga, salto de altura y salto de longitud, y lanzamiento de jabalina y lanzamiento de disco. Balonmano

Baloncesto : baloncesto tradicional y baloncesto 3X3.

: baloncesto tradicional y baloncesto 3X3. Bádminton

Breaking

Boxeo

Escalada deportiva

Ciclismo : ciclismo en ruta, en montaña, en pista, BMX Racing y BMX freestyle.

: ciclismo en ruta, en montaña, en pista, BMX Racing y BMX freestyle. Fútbol

Esgrima

Gimnasia : gimnasia rítmica, gimnasia artística y en trampolín.

: gimnasia rítmica, gimnasia artística y en trampolín. Halterofilia

Golf

Hípica

Judo

Hockey sobre césped

Lucha

Natación : clavados, natación artística, en aguas abiertas y waterpolo.

: clavados, natación artística, en aguas abiertas y waterpolo. Piragüismo : en sprint y en eslalon.

: en sprint y en eslalon. Pentatlón moderno: hípica, esgrima, natación y láser-run.

hípica, esgrima, natación y láser-run. Rugby 7

Remo

Surf

Skateboarding

Tenis

Tenis de mesa

Taekwondo

Tiro con arco

Tiro deportivo

Triatlón: 1.500 m de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de carrera a pie

1.500 m de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de carrera a pie Voleibol: tradicional y de playa.

tradicional y de playa. Vela

No obstante, el COI ha decidido que en esta edición no estarán deportes que sí estuvieron en Tokio como el béisbol y el karate. Por tanto, la delegación española pierde opciones a medalla al no estar el karate en París al no poder participar las grandes bazas de kata Damián Quintero y Sandra Sánchez.