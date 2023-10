Este es el curso obligatorio que tienes que hacer si tienes un perro

El curso de perros que debes realizar de acuerdo a la nueva Ley de Bienestar Animal / PEXELS

La entrada en vigor este pasado 29 de septiembre de la nueva Ley de Bienestar Animal pone sobre la mesa el polémico cursillo que deben hacer los propietarios de los perros. Este curso deberá ser cumplimentado en los próximos dos años, en su defecto, las multas llegan hasta los 10.000 euros.

Si eres dueño de algún animal doméstico deberás tener en cuenta la nueva regulación sobre la tenencia de estos. Puedes consultarlas en el BOE (Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales).

Uno de los apartados más polémicos está siendo el cursillo que tienen que hacer los dueños de los perros. Este curso tiene una validez indefinida una vez se haga, así que solo es cosa de una vez.

Eso sí, si no lo haces en el plazo establecido de 24 meses te podrás enfrentar a multas que ascienden hasta los 10.000 euros.

¿Cuándo lo debo hacer?

Como ha sido mencionado anteriormente, tienes un plazo de dos años para realizar el curso si tienes un perro o planeas en adoptar uno. Si tu plazo de adopción coincide con la finalización del plazo del cursillo, te lo exigirán antes de entregarte a tu perro.

Así, el curso para los dueños de los perros se convierte en algo totalmente obligatorio.

¿Dónde lo puedo hacer?

Si no tienes el tiempo o los recursos para realizar este curso, no tienes por qué preocuparte. El curso está previsto para ser universal y accesible para todos, de esta forma, no tiene ningún coste y se podrá realizar en su modalidad presencial u online.

¿Tendré que hacer un examen?

El temario de este curso aún no está definido en su totalidad, sin embargo, Alfonso López ya ha dado unas cuantas pinceladas de los contenidos que se verán. En el curso se verán bloques como:

Cuidado y veterinaria

Bienestar animal

Legislación

Se establece, además, que se contará con una evaluación final para garantizar la seguridad y bienestar de los perros. El objetivo es que el propietario del perro demuestre que puede tener, cuidar y manejar al animal.

Los documentos de las clases se podrán descargar, para continuar con el afán informativo y educacional fuera de ellas. Además, se prevé una evaluación inicial a los perros para determinar su comportamiento y luchar así contra el abandono, el sacrificio y el maltrato animal.

No olvidemos que este curso se hace para garantizar la protección de nuestros animales, así que no dudes en hacerlo lo antes posible si no quieres enfrentarte a las multas por no tener tu acreditación.