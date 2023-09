Estas son las razas de perro que nunca tendría un veterinario

Curiosidades sobre perros / Pexels

2 Se lee en minutos D. M.



Los perros como mascota significa ser responsables de su cuidado, de su salud y también de su manera de actuar frente a otras razas. Por eso, la agresividad es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta en la forma de ser de tu mascota. Normalmente, se tiende a pensar que las razas de perro más grandes son las más agresivas, tan solo por su tamaño, pero lo cierto es que, esto no es del todo así.

El nivel de agresividad de los perros determina el PPP (Perro Potencialmente Peligroso), que se basa en la mordida y en su potencia. Este factor va más allá de la apariencia o consideración popular hacia algunas razas. Algunas como los pitbull, los rottweiler o los american stafford tienen apariencia de ser más agresivos en comparación con otros. Sin embargo, hay otras razas, con apariencia de sumisos, que pueden ser más agresiva que los grandes.

La respuesta de una veterinaria

Una veterinaria llamada Whitney Terrel tiene más de 74.000 seguidores en TikTok. Trabaja en Connolly Animal Clinic, desató un acalorado debate en la plataforma de redes sociales con más de 24 mil TikTokers comentados sobre las razas que menos gustan. Basándose en su lista de personalidades, problemas de salud y comportamientos.

En un vídeo viral, la veterinaria ha explicado los motivos por los que no le gustan ni tendría a estos perros:

1. Los Goldendoodles

Son una mezcla entre los Golder Retriever y los Caniches. Suman varias desventajas como que son muy caros de mantener, además de ser propensos a infecciones de oído.

2. Pastores alemanes

En el propio vídeo ha encabezado en segundo lugar a los pastores alemanes a los que se ha referido a "si bien son excelentes perros protectores que funcionan en escenarios de rescate, no son adecuados para mascotas a menos que su dueño tenga tiempo para entrenarlos.

3. Perros de hocico corto

Noticias relacionadas

Perros como bulddogs franceses, pugs, boston terriers y shih tzus pueden ser nocivos, ya que tienen altas probabilidades de sufrir probelmas respiratorios. Los perros con este tipo de hocico son propensos al síndrome de las vías respiratorias debido a la estructura de su cara.

4. Chihuahuas

Los siguientes en su lista son los chihuahuas debido a su naturaleza de "morderse los tobillos", seguidos por los perros chinos con cresta y sin pelo. “Los perros están bien, no me gustan los animales sin pelo. Ellos son los zitty, son un poco grasientos, lo mismo con los gatos. Es un no de mi parte”.