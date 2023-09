El sencillo truco para desenredar el pelo de tu perro

Remedios para desenredar el pelo de tus mascotas / Freepik

Con la llegada de la época estival y el aumento de temperatura nuestras mascotas también sufren los efectos de las olas de calor. Algunos de nuestros animales como perros o gatos tienden a pasar malas rachas sobre todo cuando sube el termómetro, y más los que tienen mucho pelo.

Con el calor del pelaje se tienden a acumular enredos dando lugar a situaciones incómodas para nuestras mascotas. Cuanto más dejemos que se acumulen los enredos, más nos costará deshacernos de ellos y acabaremos causándoles daño e incluso causando heridas que pueden desembocar en infecciones dermatológicas.

Y es que con estos trucos podemos ahorrarles el mal rato a nuestras mascotas y sin la necesidad de cortar el pelo. Podemos usar estos productos que todos tenemos en nuestras cocinas para deshacernos de los incómodos nudos. Y es que solo frotando maíz en polvo o maicena podemos lograr un pelaje mucho más suave y libre de enredos sin la necesidad de usar las tijeras.

Podemos acabar con esos tirones que son tan comunes en esta época de calor y que tanto molestan a los perros -y gatos- con estos consejos que te dejamos a continuación:

Desenredar con polvo de maíz

Tan solo tenemos que frotar estos productos en las zonas donde nuestra mascota tiene nudos y después pasar un peine poco a poco. Vamos a necesitar mucha paciencia, ya que es un proceso un poco lento aunque muy efectivo para evitar usar tijeras o excesiva fuerza.

Agua o acondicionador

En caso de no disponer de estos productos podemos probar este otro método que no requiere de ningún material que no tengamos ya. Primero deberíamos pasar la mano porque el pelaje para identificar nudos y asegurarnos de que sujetamos el pelo a una distancia de la piel para evitar daños.

Primero debemos humedecer el nudo con desenredante, acondicionador o agua. Cabe aviar de que no debemos humedecer con agua en exceso, ya que no queremos bañar al perro o empeoraremos los enredos.

Los nudos más superficiales deberían deshacerse con las manos, mientras que los más grandes pueden necesitar de un peine metálico muy fino. Aunque si se encuentra muy cerca de la piel deberemos optar por cortarlo.