Esta es la desorbitada cifra que ofrece una familia de Reino Unido por cuidar de sus mascotas

Los perros son mascotas activas, juguetonas y cariñosas. Tanto que para muchas personas son grandes compañeros de vida. Por eso, es fundamental que los canes se sientan a gusto en su día a día. Desde rutinas de alimentación personalizadas hasta spas y tratamientos de lujo, el compromiso de algunos propietarios con el bienestar de sus mascotas no conoce límites.

En este caso, una familia multimillonaria estadounidense que vive en el Reino Unido se volvió viral luego de publicar una oferta de trabajo para una niñera de perros a tiempo completo con un salario de 127.227 dólares al año (115.00 euros anuales).

Así lo publicó en LinkedIn Fairfax and Kensington, una agencia de contratación con sede en Londres.

Must love dogs



An American billionaire is on the hunt for a dog nanny in the U.K. and he's paying the BIG bucks



£100K($168K CAD) salary and you'll get to travel around the world on his dime!



