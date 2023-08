¿Qué hacer si mi gato no deja de arañar los muebles de casa?

Gato arañando la casa / Pexels

Una conducta muy frecuente de los gatos es sacar las uñas, y es que no siempre es para algo bueno. Los felinos esconden sus uñas para poder caminar cómodamente y cuando las necesitan sacar, lo hacen y es algo muy natural en estos animales. Es recomendable no molestarles cuando lo hacen, ya que las razones por las que han sacado las uñas pueden ser múltiples, desde intentar agarrar sus juguetes o para liberar estrés.

Aunque hay ocasiones en las que insisten en jugar o arañar muebles, y esto es algo que a la larga puede ser un problema. Muchas veces se obsesionan con destruir muebles nuevos y es normal que nuestra primera respuesta sea un grito de advertencia, pues esto no es lo que debemos hacer, ya que la mayoría de las veces no funciona. Puesto que es un comportamiento puramente natural e instintivo, los gatos necesitan rascar para mantener su salud y felicidad. Tal y como apuntan varios estudios como uno de Journal of Feline Medicine and Surgery o el libro de Eva san Martín Al gato lo que es del gato que rascar aseguran que es una conducta normal y necesaria. Es más, recomiendan redirigirlo y dejarles que rasquen muebles para ellos, como ocurre con los rascadores.

El rascador idóneo

Eva San Martín recomienda un rascador de base amplia (alrededor de 50 milímetros deberían bastar), rascadores verticales y que no se muevan, deben ser pesado y vigoroso. Por eso nuestros muebles les gustan tanto, de forma que un rascador que se asemeje a estas características debería bastar.

En cuanto a la ubicación del rascador, cabe colocarlo en un lugar que nuestros gatos también frecuenten y en un lugar que ellos puedan ver bien, las zonas donde ellos reciben caricias y juegos son perfectas. Ellos mismos se aproximarán al rascador, no hay que obligar al animal a que se acerque o a que frote las patas contra él.

Otra zona que se puede ajustar muy bien es cerca de los muebles que ya haya destrozado, esto a ellos no les importa y cuanto más rascadores tenga, mejor.

El rascador más económico: el cartón

Hay opciones infinitas para elegir un rascador y es que no tiene por qué ser el más moderno ni el más grande. Son objetos que pueden alcanzar grandes cifras de precio, por eso aquí te dejamos un truco para hacer tu propio rascador.

El cartón es uno de los materiales favoritos de los gatos, ya que son perfectos para arañar sus uñas contra ellos. Además, es el material más económico para ofrecer a nuestros gatos y que desgasten sus uñas.