¿Colocas bien el lavavajillas? Todos los trucos para que quepan más utensilios dentro y ahorrar tiempo y dinero

Más de la mitad de los hogares españoles tienen un lavavajillas en su cocina, según recoge el INE, un electrodoméstico pensado para ahorrarnos mucho tiempo en una de las tareas más tediosas y repetitivas del hogar. Sin embargo, no siempre sabemos utilizarlo bien y sacarle el máximo partido. En ocasiones, seguimos repitiendo hábitos que a día de hoy no tienen sentido. Uno de los más extendidos es el de enjuagar los platos antes de meterlos al lavavajillas, que los expertos indican que no es necesario con los electrodomésticos actuales, ya que el aparato riega la loza con un chorro a presión nada más empezar el ciclo.

¿Te gustaría ahorrar tiempo y energía al lavar los platos? Una forma de hacerlo es colocar los platos, vasos y cubiertos de manera que se aproveche al máximo el espacio disponible. Así podrás lavar más platos en menos ciclos y reducir el consumo de agua y electricidad. En este artículo te damos algunos consejos para colocar la vajilla en el lavavajillas de forma óptima.

Cómo colocar el lavavajillas para ahorrar tiempo y dinero

Lo primero que debes hacer es clasificar la vajilla según su tamaño, forma y material. Por ejemplo, puedes separar los platos grandes de los pequeños, las copas de los vasos, los cuchillos, tenedores y cucharas, etc. Esto te ayudará a distribuirlos mejor en los estantes.

En general, se recomienda colocar los platos grandes y las ollas en la bandeja inferior, ya que es la que recibe más presión de agua. Los platos deben estar inclinados hacia el centro y separados entre sí para que el agua pueda circular bien entre ellos. Las ollas deben estar boca abajo y sin tapa, para que no acumulen agua sucia.

En la bandeja superior se pueden colocar los platos pequeños, las copas, los vasos y las tazas. Los platos pequeños también deben estar inclinados hacia el centro y separados entre sí. Las copas y los vasos deben estar boca arriba y apoyados en los soportes laterales, para que no se muevan ni se golpeen. Las tazas se pueden colocar en los huecos que queden entre las copas y los vasos.

En cuanto a los cubiertos, se pueden colocar en el cesto o en la bandeja superior, según el modelo de lavavajillas que tengas. Si usas el cesto, debes colocarlos con el mango hacia abajo y mezclados, porque si colocas juntos los del mismo tipo, se pegarán entre sí y no quedarán limpios. Si usas la bandeja superior, debes situarlos con el mango hacia afuera y separados por tipo, para que queden bien higienizados.

Estos son algunos consejos básicos para colocar la vajilla en el lavavajillas de forma eficiente. Sin embargo, debes tener en cuenta que cada lavavajillas puede tener sus propias instrucciones y recomendaciones, así que te aconsejamos que consultes el manual de usuario antes de usarlo. También es importante que emplees un detergente adecuado para el lavavajillas y que lo limpies periódicamente para evitar malos olores y averías.