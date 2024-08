La OCU advierte: el último truco de limpieza viral que podría provocar un incendio en tu cocina

Las redes están llenas de vídeos y vídeos dan consejos sobre limpieza, y la mayor parte son muy útiles. Sin embargo siempre es importante aportar un poco de sentido común, e incluso darle dos vueltas si pensamos que podría ser peligroso. Y es que hay combinaciones de productos que pueden tener un resultado diferente del que se esperaría, y zonas de la casa especialmente sensibles, como la cocina. Advertencias a tener en cuenta del último truco viral en TikTok, que ha llevado a intervenir a la Organización de Consumidores y Usuarios.

La OCU advierte del peligro de este truco viral

Siempre es molesto que con el paso de los años las vitrocerámicas se ensucien y ennegrezcan, un problema que muchos usuarios han querido solucionar de una forma que en su cabeza parecía genial, poniendo un papel entre la vitrocerámica y la sartén. Una idea que ha obligado a intervenir a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), emitiendo un comunicado al respecto para explicar detalladamente por qué esta idea puede suponer un riesgo para aquellos que decidan realizarla.

Una placa de inducción emite ondas electromagnéticas que calientan los recipientes que tengan un fondo magnetizable. El cristal de la placa no estará caliente, pero sí el recipiente que hay sobre ella, calentando la comida y el papel que se encuentre entre medias. El papel puede llegar a arder a poco más de 200º sin que se aplique una llama y no es difícil alcanzar esta temperatura mientras se cocina cualquier alimento. En el peor de los casos, si no se llega a tiempo, este "truco" podría acabar provocando un incendio y por ese motivo, es desaconsejable seguir este método.

Tampoco sirve con papel de aluminio

Ante el peligro que supone el poner un papel en un lugar tan caliente, hay usuarios que proponen el papel de aluminio como una alternativa. Pero esta tampoco sirve. Según la OCU, las ondas de la placa pueden calentar el papel, aunque este sea metálico y soporte mayores temperaturas, provocando una situación tan complicada como la anterior.

En su lugar, la mejor solución es limpiar la vitrocerámica cuando esta esté completamente fría, con ayuda de una bayeta húmeda. En caso de que la suciedad esté pegada, existen numerosos productos específicos para acabar con ella sin poner en riesgo nuestra casa y nuestra salud.