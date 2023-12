Con este método tu inodoro se limpiará solo durante la noche

Limpiar el baño es posiblemente una de esas tareas que intentamos posponer lo máximo posible. La proliferación de bacterias y gérmenes en este pequeño cuarto hace que no queramos dedicarle demasiado tiempo a su limpieza, no obstante, si no queremos que se acumule la suciedad o aparezcan insectos, es crucial mantenerla.

Es crucial que nuestra zona de aseo se mantenga limpia y por ello muchos empleamos nuestros mayores esfuerzos en hacer esto posible. De manera que recurrimos a innumerables productos químicos o remedios naturales y caseros que nunca acaban de funcionar correctamente. No obstante, nuestro tiempo es limitado y muchas veces queremos limpiar de la forma más rápida porque carecemos de tiempo y paciencia.

Sin embargo, gracias al truco que te traemos hoy, puedes limpiar tu WC en tan solo 10 minutos y esperar a que haga efecto durante la noche. De esta manera te despertarás con tu retrete totalmente limpio al día siguiente, y sobre todo, desinfectado.

La sal y el bicarbonato son muy eficaces

Esta combinación es una de las potentes y más populares en el ámbito de la limpieza en el hogar. Y es que este dúo se trata de una alternativa increíble a la hora de evitar el uso de productos químicos. Una mezcla de 250 gramos de sal con otros 250 de bicarbonato es suficiente para llevar a cabo este método. Solo tendremos que verter la mezcla en el váter y dejarlo actuar toda la noche.

Esta pasta hará que la cal de las paredes de inodoro se desprenda y así se pueda eliminar cualquier bacteria. Mientras que dejamos esta mezcla actuar varias horas, una vez transcurrido este tiempo solo tenemos que retirar los excesos. Es muy recomendable usar agua caliente y junto con la escobilla podemos ir retirando el exceso de suciedad que ya debería haberse desprendido.

Otra estrategia es crear una 'bomba de bicarbonato' con tan solo dos tazas de bicarbonato, un cuarto de jabón para cocina y alcohol líquido. Solo tenemos que mezclar estos tres ingredientes hasta que nos dé como resultado una mezcla manejable y dejemos secar. Asimismo, también podemos emplear vinagre blanco para eliminar olores y aceites esenciales para un olor más agradable.