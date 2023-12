El remedio definitivo para tener tus zapatos como nuevos: este producto restaura la gamuza

A diferencia de la ropa, los zapatos no suelen pasar demasiado por la lavadora ni por nuestra mano de limpieza. Es una prenda que no tiende a ensuciarse mucho, y, si lo hace, sus manchas son remediadas exitosamente con un par de toallitas o un cepillo con agua y jabón.

No obstante, materiales como la gamuza, ante, o lona son difíciles de mantener. Una vez llega el momento de limpiarlos nos encontramos buscando numerosos remedios caseros que nos puedan ayudar sin estropear nuestro par de zapatos favoritos.

Y es que resulta que el método de limpieza que debemos seguir radica simplemente en emplear los ingredientes adecuados durante el tiempo necesario, para no sobrecargar la tela de líquidos inservibles que solo tendrán una función negativa.

Si quieres saber cómo mantener tus zapatos como el primer día, especialmente aquellos que tengan un alto componente de gamuza, ¡no dudes en seguir leyendo!

Limpiar la gamuza nunca había sido tan fácil (y rápido)

Seguramente tendrás en tu cajón del baño un poco de agua micelar y algodones. Estos dos elementos serán tus mejores amigos en este remedio casero, que deberás mezclar con un poco de suavizante para que sea aún más efectivo.

En un algodón, vierte una pequeña cantidad de desmaquillante y suavizante y empieza a frotar la gamuza con cuidado. Al separar el disco de algodón del material, verás cómo este se quedará negro, a consecuencia de la suciedad presente en tus zapatos.

Repite este procedimiento de dos a tres veces más, hasta que el algodón salga limpio, y comprobarás cómo la gamuza se habrá quedado impoluta. Si tus zapatos siguen presentando restos de manchas, opta por coger una goma de borrar y pasarla por la zona afectada.

Ya no tienes excusa para que tus zapatos estén manchados, pues remedios caseros tan sencillos no solo los dejarán como nuevos, sino que no tendrás que gastar apenas dinero. Si prefieres comprar un producto de limpieza específico para este problema, será tan fácil como dejar de usar este truco.

No obstante, te recomendamos utilizarlo al menos una vez y comprobar su efectividad, pues te ahorrará ir al supermercado y perderte entre sus pasillos para encontrar un producto en específico para los zapatos.