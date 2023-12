Adiós a los fogones sucios: usa una cucharada de esto y volverán a brillar como nuevos

En ocasiones nos olvidamos de las zonas más escondidas de nuestra cocina. Este es el caso de los fogones, un elemento que por mucho que utilicemos, nunca tenemos tiempo de limpiarlos e higienizarlos.

Para no suponer futuros problemas para la salud y la proliferación de gérmenes y bacterias, has de tener tu cocina en el mejor estado posible. Si las manchas quemadas y la suciedad incrustada ya forma parte de tu mampara, tarima o campana, es momento de realizar una buena limpieza.

Si el fuego no prende en seguida en los fogones, es señal de que quizás no has estado limpiando la cocina como era necesario. Apúntate este ingrediente y ve a buscarlo a tu despensa para poner en práctica este remedio casero que acabará de una vez por todas con la suciedad.

Una cucharada es suficiente para que recuperen el brillo

De hecho, puedes elegir entre varios ingredientes para limpiar esta zona de la cocina. El vinagre es un aliado perfecto para numerosos remedios caseros, pues aporta brillo y desincrusta cualquier tipo de suciedad.

Por otro lado, el bicarbonato junto con un poco de zumo de limón hará que tus fogones, además de brillar, estén más blancos que nunca. El ácido cítrico es un gran aliado para la limpieza del hogar, pues se usa en múltiples mezclas para paliar los problemas más enrevesados.

Si además de tus fogones las rejillas de la cocina están sucias, elabora una solución de agua con limón y sumérgelas para que la suciedad se desintegre.

Queda demostrado que dos ingredientes aparentemente inofensivos que tienes en casa, como lo son el vinagre y el limón, son capaces de levantar hasta la suciedad más incrustada de los fogones.

Siempre puedes volver a tus productos de limpieza favoritos, pero qué menos que probar uno de los remedios más fáciles de realizar para ahorrarte algo de dinero en tu próxima compra semanal.