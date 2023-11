Uvas de navidad: esta es la manera de lavarlas y evitar sustos

Las uvas forman parte de la lista de productos que más suciedad albergan antes de lavarlos. Y es que no es un secreto que el contacto con el polvo, la contaminación y la suciedad del campo pasen factura a esta fruta. Saber lavarlas correctamente es imprescindible para su consumo, además de para cuidar la salud de nuestro organismo.

El riesgo que los pesticidas en las uvas pueden provocar alteraciones en el sistema nervioso, y, en muchos casos, producir reacciones alérgicas provocadas por las toxinas presentes en el alimento.

Por ende, el uso de productos químicos en el lavado y desinfección de las uvas queda descartado, solo deberás usar estos dos ingredientes que seguro que tienes en tu despensa.

Y es que deberías apuntarte este consejo, pues incluir uvas en tu dieta tiene numerosos beneficios para el organismo. Previenen la hipertensión, ayudan a digerir mejor los alimentos, reducen la aparición de enfermedades cardiovasculares y contienen fibra.

La alta presencia del agua, los hidratos de carbono y las vitaminas hacen que las uvas sean de los alimentos más completos que podamos incluir en la dieta que sigamos, aconsejables en cualquier momento del día.

Tan solo dos ingredientes para desinfectar las uvas

Aunque a veces no queramos perder tiempo y llevarnos el racimo de uvas a la boca tal cual salga del embalaje, debemos acostumbrarnos a lavarlas. Ya no solo entran en juego los pesticidas, sino que la innegable presencia de los insectos es razón de peso suficiente para muchos para desinfectar profundamente la fruta.

No tendrás que gastar dinero en productos de limpieza caros, pues un chorro de vinagre blanco y agua será suficiente para eliminar toda la suciedad que alberguen.

El remedio casero que debes elaborar no te tomará más de 5 minutos, te detallamos los pasos a seguir a continuación.

Mezcla una taza de vinagre blanco con tres de agua y deja las uvas en remojo durante 10 minutos. Enjuágalas y mételas en agua fría durante 1 minuto. Sécalas con papel de cocina.

Si no quieres remojar las uvas en el agua con vinagre porque pienses que la mezcla puede alterar su sabor, puedes rociarlas con un pulverizador y después enjuagar.

Eso sí, has de saber que la mezcla inicial, además de no cambiar el gusto de las uvas, elimina el 98% de las bacterias. Por si no fuera suficiente, el agua termina de paliar esta problemática y eliminando ese 2% restante.

Ahora podrás disfrutar de los beneficios de las uvas sin que su suciedad altere tu organismo. Compra tu variedad favorita y desinféctalas para prevenir la anemia, el estrés físico y retardar el envejecimiento, entre muchos otros rasgos positivos de la fruta.