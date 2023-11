Estos son los beneficios de envolver tu sartén con una bolsa de plástico: te sorprenderá

Son numerosos los remedios caseros que nos enseñan cómo quitar las manchas, suciedad o incluso los arañazos de la vajilla. Desde pasta de dientes a bicarbonato de sodio, los elementos que tenemos presentes en casa son los mayores aliados para solucionar este tipo de problemas puntuales. Seguramente las bases de tus sartenes no se encuentren en la mejor situación debido al uso que les das diariamente, ¿sabías que con una bolsa lo puedes solucionar?

Con el paso del tiempo la vajilla tiende a estropearse y está en tu mano la elección de comprar productos de limpieza caros para solucionarlo o probar algún remedio casero. Desde luego que con la segunda opción no pierdes nada y es lo más inteligente que puedes hacer antes de gastarte el dinero en el supermercado.

Utilizando trucos para el hogar descubrirás, de pronto, tu remedio favorito para limpiar las sartenes, o aquellos productos que no volverás a usar nunca más para ello. No pierdes nada y no te arraiga a tener que gastar un producto que no te gusta solo por amortizar el dinero que has pagado por él.

Solo necesitarás una bolsa para solucionar el problema de las bases rayadas de tus sartenes y cacerolas. ¿A qué esperas para probarlo?

Sartenes como nuevas sin usar productos químicos

Cuando las quemaduras son extremas y el grado de suciedad en el que se encuentran las sartenes no es proporcional, es mejor no usar productos químicos encima. Aunque en la mayoría de los casos estos operen de manera correcta, siempre es mejor tratar de solucionarlo por medios naturales antes que destrozar algo con ingredientes abrasivos.

Los estropajos también son culpables de dañar la superficie de las sartenes, especialmente los que están formados por acero.

En su defecto, cubre la sartén con una bolsa de plástico y prepara una mezcla en un recipiente por separado de Coca-Cola, jabón para platos, bicarbonato de sodio y un chorro de limón. Mezcla hasta obtener una consistencia pastosa y después, pinta la sartén con ella.

La bolsa deberá ir encima para hacer que los productos penetren en la suciedad de la sartén y la derritan de una mejor forma. Espera durante unas horas y verás cómo los restos quemados se desprenderán casi que por arte de magia.

Ahora ya tienes una sartén que parece recién comprada, eso sí, asegúrate de mantenerla limpia cada vez que cocines y no dejar que los alimentos se peguen hasta el punto de quemarse tanto por dentro como por fuera de la sartén. Así, evitarás tener que pasar horas limpiándola y rebuscando entre los mejores productos de limpieza del supermercado.