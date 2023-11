¿Toallas suaves y esponjosas? Sigue este consejo de lavandería profesional

Con el tiempo y el uso constante, es normal que las toallas puedan volverse ásperas y menos agradables al tacto. Sin embargo, hay diversos trucos caseros que nos ayudan a recuperar esa suavidad y que queden como nuevas.

Si te has cansado de que tus toallas pierdan su calidad inicial pero no quieres emplear tiempo ni dinero en ir a la lavandería, has de saber que numerosos productos que tenemos a mano en casa son los más idóneos para devolverle ese tacto agradable a las toallas.

Como no hay nada más relajante que salir de una buena ducha caliente y envolverse en ella, te traemos el remedio casero definitivo para que no vuelvas a tener que experimentar esa sensación rugosa tan propia de las prendas y paños que van perdiendo la calidad conforme pasa el tiempo (y la lavadora) por ellos.

Los productos con los que recuperarás la suavidad de tus toallas

Di adiós la secadora y a los productos que ablandan las fibras de tus tejidos y hacen que se estropee, con un poco de vinagre blanco volverás a gozar de toallas prácticamente nuevas.

La técnica que deberás usar es muy sencilla, pues debes poner tu colada de forma normal y sustituir el suavizante por vinagre blanco. Usa la cantidad que te haga falta para solventar este problema, y, verás que al sacar la ropa, contará con una suavidad inmejorable.

Si no te gusta el olor que se queda impregnado en las prendas y toallas, opta por usar tus aceites esenciales favoritos en el tambor de la lavadora y el problema desaparecerá. El vinagre se convierte en una alternativa eficaz a los caros productos de limpieza que no siempre cumplen lo que prometen.

Antes de gastarte el dinero en el supermercado, prueba un par de remedios caseros que creas que pueden solucionar lo que le esté pasando a cualquier zona de tu hogar. No es un secreto que es a lo primero que solemos recurrir cuando observamos que algo necesita un arreglo urgente, y, además, nos ahorra tiempo y dinero.

Además, si prefieres usar productos químicos, será tan fácil como dejar de usar el remedio casero, pero por suerte este no te arraigará a tener que gastarlo para aprovechar el dinero. La parte positiva es que gracias a su versatilidad, seguramente seguiremos usando el ingrediente que ha salvado nuestro hogar de miles de formas diferentes.