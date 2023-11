Colada impecable solo con una taza de esto: resultados increíbles

Puedes desinfectar el tambor de la lavadora con varios productos caseros / Pixabay

La lavadora es, seguramente, uno de los electrodomésticos más importantes de nuestro día a día. Y es importante mantenerla en buen estado. Porque aunque no todo el mundo lo sabe, es bastante probable que la colada no salga como necesitamos porque la lavadora no está lo suficientemente limpia.

La colada es una tarea doméstica que parece más sencilla de lo que en realidad es. Y es que lavar la ropa sin estropear prendas, que no salga arrugada y eliminando todo tipo de manchas y olores no es tan fácil como parece. Para obtener los mejores resultados, los profesionales del sector cuentan con pequeños trucos que consiguen hacer su labor más fácil. Estos son algunos de los más sencillos que puedes hacer con cosas que seguramente tienes en casa.

A día de hoy existen productos de todo tipo para limpiar nuestra ropa. Ir al supermercado puede ser un mundo en cuánto a productos a elegir para limpiar nuestra colada. Pero hoy te traemos un producto para mantener tus tejidos perfectamente limpios para eliminar manchas y además dejar la ropa perfumada.

Estamos hablando de la sal gema. Este producto es perfecto para poner en la lavadora antes del lavado normal. Este producto hace que las prendas cuenten con una suavidad que ningún otro producto da.

Esto es lo que debes hacer con este producto

La ropa se pone en remojo durante una hora.

Se añade sal gorda al agua.

Luego, debes realizar el lavado normal de la lavadora.

La sal se debe añadir en el tambor de la lavadora junto con la ropa que se va a lavar.

Con este producto, la colada quedará impecable y tremendamente suave.

Este producto no solo sirve para limpiar la colada. Además, si la ropa sale de la lavadora oliendo mal, lo que debes hacer es antes de volver a poner una lavadora, debes limpiar la lavadora.

Para limpiar la lavadora, lo que debes hacer es echar esta sal gema para depurar y dejar como nuevo el tambor de tu lavadora y poder limpiar tu ropa con normalidad.