Ni los más pulcros lo limpian: una experta se encuentra arañas dentro de su radiador y comparte su truco para evitarlo

Una experta compartía en Instagram un truco de limpieza con sus seguidores. Lo que no sabía es que sería la primera en sorprenderse cuando se encontrara con una cantidad enorme de polvo, bichos y pelusas saliendo del radiador.

Con una bayeta en la mano, se disponía a limpiar el radiador, pero ha sido entonces cuando ha compartido su truco.

Dependiendo del modelo del radiador, la forma en la que se realice el truco puede ser una u otra, pues la suciedad se puede volar por diferentes lados. Sin embargo, el electrodoméstico que vamos a usar para paliar todos los bichos y el polvo que se esconden dentro será el mismo: un secador de pelo.

¿Cómo limpiar el radiador con un secador de pelo?

Te alegrará saber que no tienes que meter la mano dentro del radiador para eliminar la suciedad, pues esta se te quedaría llena de telarañas y polvo. Este es un hecho que, para los más limpios, es suficiente para no volver a tocarlo.

Coloca el secador mirando hacia abajo a máxima potencia sobre tu radiador. La bayeta es un elemento clave también, pues si no, el resto de la habitación en la que estés usando el truco terminará llena de suciedad.

Conforme el calor vaya entrando por los orificios del radiador observarás los bichos, telarañas y enormes pelusas salir de él. Intenta reunirlas todas en la bayeta, de lo contrario, te tocará recoger el área después.

Una vez veas que no sale más suciedad, sacude la bayeta y límpiala inmediatamente. Ahora, hasta el área de tu casa que no se te había ocurrido limpiar está impoluta. Como esta, hay miles de sitios más que seguro que no se te han pasado por la cabeza.

Eso sí, respecto a los radiadores, ya no tienes excusa para no mantenerlos limpios y libres de insectos.