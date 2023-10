Cómo hacer una limpieza en profundidad de las alfombras de casa

Es importante cuidar la limpieza de las alfombras

Se trata de uno de los objeto del hogar que más suciedad acumula. Pero hay trucos para limpiarlas mejor y más cómodamente. Aquí te los explicamos. Ya sea la alfombra grande del salón, las que colocas a ambos lados de la cama o la alfombrilla del baño que utilizas cuando sales de la ducha, lo cierto es que este utensilio debe mantenerse siempre lo más limpio posible. Sacudir las alfombras o pasar el aspirador es el primer paso para mantenerlas limpias. Sin embargo, no es suficiente. Periódicamente, debes limpiar las alfombras con productos específicos y, si son muy grandes, llevarlas a la tintorería al menos cada seis meses.

Para limpiar alfombras en casa de manera fácil y barata no tienes por qué comerte mucho la cabeza. Aunque pueda parecer algo complicado, especialmente si se tienen niños o mascotas en casa, con estos métodos podrás mantener tus alfombras siempre limpias.

Los pasos a seguir para mantener limpias las alfombras

Limpiar las alfombras de casa es importante para mantener un ambiente limpio y saludable. Estos son los pasos que debemos seguir para limpiar las alfombras de manera efectiva:

Aspirar regularmente: el primer paso es pasar la aspiradora por toda la superficie de la alfombra. Esto eliminará la suciedad, el polvo y los pelos sueltos. Asegúrate de aspirar en todas las direcciones para levantar la suciedad que está incrustada en las fibras de la alfombra. Tratar las manchas: si hay manchas visibles en la alfombra, es importante tratarlas de inmediato. Utiliza un limpiador de manchas específico para alfombras o puedes hacer tu propia solución casera mezclando agua tibia con un detergente suave. Aplica la solución sobre la mancha y déjala actuar durante unos minutos. Luego, frota suavemente la mancha con un paño limpio o un cepillo de cerdas suaves. Asegúrate de no frotar con demasiada fuerza, ya que podrías dañar las fibras de la alfombra. Limpieza profunda: de vez en cuando, es recomendable hacer una limpieza profunda de la alfombra. Puedes utilizar una máquina limpiadora de alfombras o contratar un servicio profesional de limpieza de alfombras. Sigue las instrucciones del fabricante para usar la máquina limpiadora de manera adecuada. Si prefieres contratar un servicio profesional, asegúrate de elegir una empresa confiable y con experiencia. Secado adecuado: después de limpiar la alfombra, es importante permitir que se seque por completo para evitar la formación de moho o malos olores. Abre las ventanas o utiliza ventiladores para acelerar el proceso de secado. Evita caminar sobre la alfombra hasta que esté completamente seca. Mantenimiento regular: además de la limpieza profunda ocasional, es importante realizar un mantenimiento regular de la alfombra. Esto incluye aspirar con frecuencia, evitar derrames de líquidos y tratar las manchas de inmediato. También es recomendable rotar los muebles para distribuir el desgaste de manera uniforme.

¿Meterlas en la lavadora?

Por desgracia, aunque pueda parecer muy conveniente lavar nuestras alfombras a altas temperaturas(especialmente las del baño), meterlas en la lavadora no es la opción adecuada. No se recomienda meter las alfombras en la lavadora, a menos que sean específicamente diseñadas para ello. Las lavadoras domésticas están diseñadas para lavar prendas de vestir y otros textiles más pequeños y flexibles, pero no están pensadas para manejar alfombras de mayor tamaño.

Las alfombras son generalmente más grandes, más pesadas y tienen una construcción más sólida que puede dañar la lavadora. Además, las máquinas de lavado no pueden proporcionar el enjuague y secado adecuados que las alfombras necesitan. Esto podría provocar daños en la lavadora, desgaste excesivo en la alfombra o incluso la formación de moho si no se seca completamente.