Cómo limpiar una alfombra con un producto de toda la vida de menos de 2 euros

Ahora que ha llegado ya el frío seguro que o has sacado tus alfombras o estás pensando en hacerte con una para tener los pies un poco más calentitos. En nuestra sección de Decoración ya te hablamos de las nuevas alfombras de Leroy Merlín, Ikea y Lidl, pero si no quieres hacerte con una nueva puedes recuperar la tuya antigua.

Si no te decides a comprar ninguna porque tienes “miedo” a que las manchas la hagan impracticable no tengas problema. Si en tu casa tienes mascotas y niños y por eso no tienes alfombras, tenemos el producto perfecto para que no sea un problema.

Con el limpiador de toda la vida, Volvone Light, podrás deshacerte de esas manchas incómodas que pueden afear tu alfombra. Ya te contamos que este producto que seguro que ya tu madre usaba servía para deshacerte de la suciedad de prácticamente todos los rincones de tu cocina y que también era apto para usarlo en tu lavadora.

Cómo limpiar una alfombra con Volvone

Para limpiar tu alfombra o moqueta con este potente limpiador a base de amoniaco sólo tendrás que seguir unos pasos fáciles. Si tu alfombra es pequeña y puede meterse en la lavadora, esto es lo que tienes que hacer:

En primer lugar deberás limpiar bien la alfombra con una aspiradora para deshacerte de las migas, pelos y demás suciedad que tengas acumulada. Coge una palangana grande y llénala con agua caliente. Échale un buen chorro de Volvone Light y mete la alfombra dentro. Deja que actúe el producto y a la lavadora. Otro chorro de Volvone en el cajetín y selecciona un programa delicado.

Si por el contrario estamos hablando de una alfombra grande o una moqueta y quieres quitar varias manchas localizadas tendrás que pasar bien el aspirador y preparar la mezcla de antes. Coge un trapo limpio, mójalo en la mezcla y frota con él las manchas.

Si la mancha es importante y, sobre todo es reciente, quita el exceso de líquido con un papel absorbente presionando bien. Luego con un cepillo limpio mételo en la palangana para mojarlo y frota la mancha. A continuación aclara la zona con un trapo humedecido en agua y déjalo que se seque al aire.

