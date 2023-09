¿Cómo limpiar las paredes blancas? Este sencillo truco las deja como recién pintadas / Pexels

Junto con los baños y la cocina (dos de los diez lugares de casa donde se acumula más suciedad), otro de los aspectos fundamentales que determina la limpieza de una vivienda son sus paredes. Por estética e higiene todos queremos unas paredes impolutas, pero el uso diario y el roce de muebles, la ropa o la puntera de los zapatos, las paredes de nuestra casa casi siempre acaban marrones, emborronadas y llenas de pequeñas manchas.

La opción de repintar solo surge como último recurso y aunque hay pinturas que soportan una limpieza más profunda con agua y jabón, otras no toleran este tipo de productos y solo cabe volverlas a pintar. Sin embargo, planificar esta tarea, aunque solo sea una pared en casa, resulta bastante complicada y a más de uno se le van las ganas.

Para empezar, hay que comprar pintura y preparar la estancia para evitar más suciedad. Retirar los cuadros, apartar los muebles y proteger el suelo para que las temidas gotitas de pintura no acaben por ensuciarlo también. Sin contar además con el más que evidente efecto de contraste que se dará entre la pared que se pinte y el resto que queden sin pintar. La primera volverá a quedar reluciente, pero el resto parecerán ahora más sucias que antes.

Por eso es mejor prevenir que curar y hay soluciones caseras y muy sencillas que recuperan el blanco como si estuviera recién pintado y que eliminan las molestas manchas que copan las paredes.

Lo que necesitas para dejar las paredes como nuevas

Para evitar los pinceles, el rodillo y los plásticos para cubrir los muebles y que no se echen a perder solo son necesarios tres productos y poco tiempo y esfuerzo: agua, lejía y un paño apto. Esa es la mezcla básica y con eso saldrá la mayoría de la suciedad, pero habrá posiblemente algunas manchas que lleven más tiempo o no sean tan fáciles de eliminar a los que se le podrá añadir un extra. Se trata de dos cucharadas de pintura blanca, pero que no sea lo primordial. De hecho, la mezcla de todo debe quedar líquida.

¿Cómo limpiar la pared?

Para conseguir el blanco original es necesario mojar el paño, retirar el exceso de líquido e ir frotando por toda la superficie, aunque con especial incidencia en la zona a arreglar. En un principio con algunas pasadas bastará e incluso es posible que al principio no se consiga el efecto deseado y se piense que el truco no funciona, pero solo hay que esperar a que se seque para que la suciedad haya desaparecido.

Además, otra de las grandes ventajas es que la lejía es uno de los más potentes limpiadores que hay, así que las paredes serán más blancas y también quedarán desinfectadas. Repite este proceso en cada una de las paredes blancas que necesiten limpieza y devuélveles su apariencia impecable y renovada.

Recuerda que este método es adecuado para paredes blancas y lisas, y no es recomendable para paredes de color o con textura de gotelé. Además, es una opción económica y fácil de realizar, lo que lo convierte en una solución ideal para revitalizar tus paredes blancas sin gastar en pintura.