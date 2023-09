¿Qué es el peróxido de hidrógeno y para qué sirve?

El botiquín de primeros auxilios más vendido en Amazon: tamaño mini y 200 piezas

El peróxido de hidrógeno puede resultar desconocido para muchas personas bajo este nombre, sin embargo, todos lo tenemos en casa. Es un líquido incoloro que, aunque no es inflamable, puede causar combustión espontánea cuando entra en contacto con materia orgánica.

Se encuentra en concentraciones bajas (3-9%) en algunos de los productos que usamos en el hogar a diario: para el cabello, para limpiar la ropa e incluso en algunos de uso medicinal. Este líquido es comúnmente conocido como agua oxigenada.

¿Para qué se usa?

En la industria, este elemento se usa en concentraciones más altas que en las del hogar, casi siempre para blanquear telas y papel, por ejemplo. También como componente de combustibles para cohetes y para fabricar espuma de caucho y sustancias químicas orgánicas.

Sin embargo, de forma rutinaria nos exponemos a él debido a su uso como desinfectante, ya que muchas de las soluciones para ello que se venden en farmacias y supermercados se basan en este compuesto.

¿Puede ser perjudicial para la salud?

Noticias relacionadas

El peróxido de hidrógeno puede ser tóxico si se ingiere, si se inhala o por contacto con la piel o los ojos. Las consecuencias si se inhala en productos de uso doméstico son irritación en las vías respiratorias, pero si es de soluciones concentradas con más de un 10% de este compuesto, podría generar una grave irritación pulmonar.

En caso de entrar en contacto con los ojos puede producir una leve irritación. No obstante, no debes preocuparte por él en el día a día, pues como ya hemos comentado, su presencia en los productos comunes no supone una amenaza para la salud.