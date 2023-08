Estas son las consecuencias si no apagas el teléfono móvil por las noches

Teléfono móvil

Existen muchos mitos y leyendas sobre el uso del móvil que no siempre son fáciles de distinguir con la realidad. Algo parecido sucede con la recomendación de apagar el teléfono cada cierto tiempo. Es conveniente que apaguemos nuestro smartphone con relativa frecuencia. Y no es que vaya a ocurrirle algo grave si no se hace o que al hacerlo suponga un cambio radical en su rendimiento. Sin embargo, en un término medio, podemos encontrarnos razones de peso para apagarlo. En este post te contamos cuáles son esas razones.

No existe ninguna regla de apagar el teléfono

No existe una regla o recomendación de ningún fabricante que diga "debes apagar el teléfono cada X tiempo". Ni siquiera a modo de recomendación. Sin embargo, como ocurre en todo dispositivo electrónico de este tipo, hay ocasiones en las que es más que recomendable.

Recomiendan apagar el teléfono por la noche

Apagar el móvil por la noche de vez en cuando es un hábito recomendable que a la larga te traerá ciertos beneficios:

Alargas la vida de tu batería: si cargas tu dispositivo mientras está inactivo, se disminuye el calor.

Evitas distracciones: con el móvil apagado no recibes notificaciones que interrumpan tu descanso.

El dispositivo se carga más rápido: el móvil aprovecha toda la energía que recibe del cargador.

No obstante, la única desventaja de apagar tu móvil es la imposibilidad de recibir llamadas o mensajes, en especial en situaciones de emergencia, además de no poder utilizar el despertador como de costumbre.

Igualmente, aquellos que no quieran aplicar este hábito cada noche, los expertos en tecnología recomiendan apagar el dispositivo al menos 20 minutos a la semana. Eso sí, sería lo míNonimo que aconsejan, pues lo mejor sería apagar el smartphone todas las noches antes de acostarte.